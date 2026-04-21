統測週末登場 測驗中心提醒勿帶電子裝置

115學年度統測將於4月25和26日登場，圖為去年統測考場狀況。（資料照）

115學年度統一入學測驗即將於4月25和26日登場，總報名人數7萬1568人，再創下歷年新低。技專校院入學測驗中心基金會今（21）日提醒，考試前幾天，考生宜儘量避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所，保持最佳身心狀況，順利參加考試，應試時則勿攜帶電子裝置，違規恐被取消資格。

技專校院入學測驗中心基金會執行長吳德和表示，應考前再次提醒考生，提早規劃到試場的交通動線、出門前檢查確認考試必備准考證及應試文具是否已經攜帶、應試時不得將行動通訊裝置（包括行動電話、耳機、智慧型手環、智慧型手錶或智慧型眼鏡等穿戴式裝置等具有計算、記憶、攝錄影、影音功能之物品）隨身攜帶或置於抽屜、桌椅或座位旁，違者將依「試場規則及違規處理要點」處置。

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吳德和說明，考試期間監試試務人員執行各項規定之處置時，考生應予充分配合否則依其情節輕重提報議處，必要時得中止其該節考試或取消其考試資格，並依法追究其責任。

吳德和指出，統測考試開放陪考，但陪考親友勿佔用休息區座位及在休息區聊天喧嘩，以提供考生舒適的專心準備及休息空間，休息區有可能不提供冷氣，只開啟電扇，一切以考生順利應考為優先，考試前若遇天然災害等重大事故，可隨時留意網站

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