全球2.42億學生氣候變遷中斷學習 全教總和EIAP今辦國際會議

全教總理事長侯俊良（左）、國際教育組織亞太分會（EIAP）秘書長安南（中）、台灣氣候行動網絡研究員魏揚（右）等人共同討論氣候變遷對教育的衝擊。（圖由全教總提供）

面對氣候變遷對教育體系的衝擊，全國教師工會總聯合會（全教總）今（21）日與國際教育組織亞太分會（EIAP）合作，在台北舉辦「教育者的氣候正義與公正轉型」國際會議，邀集日本、南韓、蒙古等北亞教師工會代表，共同探討教育如何從「被動承受」轉向「主動行動」。全教總理事長侯俊良強調，教師與學生不只是氣候變遷的受影響者，更應成為推動改變的行動者。

根據國際調查，2025年全球約有2.42億名學生因氣候變遷被迫中斷學習，顯示教育體系正直接承受氣候衝擊。與會者認為，氣候教育不能只停留在知識傳授，而應培養學生判斷、行動與參與公共事務的能力，讓教育成為推動氣候正義的重要力量。

請繼續往下閱讀...

全教總專業發展中心執行長葉明政分享台灣經驗指出，極端高溫、強降雨與颱風已明顯影響校園運作，包括教室過熱影響學習、校園設施損壞及通學風險提高，政府雖已推動「班班有冷氣」並結合太陽光電改善學習環境，但偏鄉地區在交通補助與天災保險上仍存在制度落差，形成氣候變遷下的環境不正義。他強調，改善教育環境不只是提升舒適度，更是保障學生基本受教權與人身安全。

各國代表也分享因應策略。日本教師工會指出，極端高溫與豪雨已成常態，公立中小學冷氣設置率已達99.1%，並持續爭取電費補助，同時結合心理支持機制協助災後復原。南韓教師工會則成立氣候正義委員會，推動課綱納入氣候與生態議題，並透過跨領域課程與社區參與深化行動教育。蒙古代表則指出，氣候變遷導致偏鄉人口外移，教育資源取得更加困難，改善基礎設施成為當務之急。

國際教育組織亞太分會（EIAP）秘書長安南強調，氣候變遷已不再是是否影響教育的問題，而是教育是否納入氣候因應，教師不只是知識傳遞者，更是引導下一代理解社會與不正義的重要力量。

侯俊良表示，教育的角色不僅是培養人才，更是塑造社會未來，面對氣候危機，教師應提升相關素養，結合社區與公民力量，跨國合作提出具體行動方案，讓教育真正成為推動氣候正義的關鍵力量。

全教總與國際教育組織亞太分會（EIAP）合作，今日在台北舉辦「教育者的氣候正義與公正轉型」國際會議。（圖由全教總提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法