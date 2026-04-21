非法捕龍蝦被咒「小心浮不起來」 他疑腳卡石頭葬身大海

張男捕獵技巧優異，時常曬出大量戰利品。（圖擷取自張男Threads）

張姓男子長期在北海岸以潛水方式捕撈龍蝦等高價海產，並在Threads、臉書等社群帳號上PO出「豐收」照片，但時常遭網友質疑捕撈體型明顯偏小之龍蝦違法，他也多次和網友筆戰、叫囂，還曾遭嗆「就不要哪天沒浮起來」。近日他的親友在臉書發文哀悼，表示才看到他發文說要下海抓魚，結果就聽聞死訊，消息傳出再度引發爭議。

張姓男子漁獵技巧出色，時常在社群上PO出捕到大量龍蝦的豐收照並出售，不過因為照片時常出現體型較小之龍蝦，以及私自販售魚貨疑有違法之嫌，時常有網友在下方留言嗆聲。過去有網友嘆，他這種捕法根本是「抄家滅族式」，也有網友表示，沒有漁業營業登記，休閒漁獲不得作商業販賣，可能違法遭取締，張男則在下方留言：「我每年被取締500次，沒事的，我扛。」

請繼續往下閱讀...

他本月初還發文，表示漁船捕的量遠比他多，要是自己真把龍蝦抓光，把東北角打爆，「拜託幫我立個雕像」。結果遭到網友嗆聲：「違法還在這邊大聲，就不要哪天沒浮起來。」

沒想到網友一語成讖，張男親友昨（20）日在社群發文，難過地表示他已經去世，前幾天還看到他發限時動態說要去抓魚，「怎麼說走就走？」也有親友指出，他下海捕魚時腳卡到石頭而命喪大海。

張男在Threads上的最後一篇貼文也停留在4月17日，當時他發文秀出最新漁獲，可見照片中有20隻以上的龍蝦，還有一隻大章魚，且發文沒多久他就表示「全部售出」。

而在該文下方，引來大量網友譏諷：「龍蝦復仇來了」、「普天同慶，北海岸的龍蝦終於能復育了」、「老闆還有貨嗎？」；但也有不少網友批評留言網友：「造口業也沒比較好」、「小心有一天迴力鏢打到自己」。該貼文目前有超過100萬次瀏覽，引發熱議。親友也指出，張男已經用自己生命付出代價，也成為反面教材，願他一路好走，也請酸民好自為之。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法