高雄連鎖速食店員工殘渣倒水溝 環保局開罰業者致歉

肯德基員工立即清溝改善。（記者陳文嬋攝）

高雄市一連發生2起污染水溝案件，其中一家連鎖速食店業者員工竟將截油槽殘渣倒入門前水溝，環保局今依違反廢棄物清理法，最重可罰6000元，要求業者立即改善；業者當場致歉，立即清溝改善。

熱心民眾於網路社群PO文稱昨晚路過鳳山區文山特區青年路二段一家速食業者，目擊員工準備打烊，在路邊清洗截油槽，竟將截油槽殘渣、油水，倒扣在水溝上，直接把油水排入水溝；引發網友熱議，有網友直言「很久沒有去那邊用餐了，整個路上都是臭水溝味，真的好噁心」。

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環保局今據報前往稽查，業者當場致歉，坦承員工便宜行事，立即清洗門前水溝，允諾加強員工教育。

環保局認定污染水溝，經查為初犯，現場打開水溝蓋，確認及時發現，尚未堵塞水溝，開出1張罰單，依違反廢棄物清理法第27條規定，裁處1200至6000元罰鍰外，要求業者立即清溝。

此外，後勁夜市被民眾目擊有攤商將木炭倒入水溝，環保局將追查行為人，依違反廢棄物清理法第27條規定，裁處1200至6000元罰鍰外，也將要求清溝改善。

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