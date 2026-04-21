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    首頁 > 生活

    宜蘭空維區再增2處 羅東轉運站預計7月實施

    2026/04/21 12:31 記者王峻祺／宜蘭報導
    宜蘭空維區再增2處，其中羅東轉運站預計今年7月實施。（記者王峻祺攝）

    宜蘭空維區再增2處，其中羅東轉運站預計今年7月實施。（記者王峻祺攝）

    全國「空氣品質維護區」已獲環境部核定實施21縣市共96處，其中宜蘭有3處，今年起將再納入羅東轉運站與宜蘭轉運站共2處，全面管制大客車須具排氣自主到檢標章，羅東轉運站預計7月實施，宜蘭轉運站則送核定，最快明年施行。

    宜蘭縣環保局長許嘉琦說，宜蘭自2023年起，連續每年各公告實施1處空維區，依序為蘇澳港、陽明大學附設醫院蘭陽院區及礁溪轉運站，針對大型柴油車、機車、國道客運及市區公車等不同車種，依環境特性訂定管制措施，逐步減少高污染車輛進出，PM2.5平均濃度也改善最高達30％。

    她說，今年起將羅東轉運站與宜蘭轉運站陸續劃設為空維區，分階段實施3大轉運站交通樞紐全面納管願景，同時針對蘇澳港商船增設航速規範，推動管制範圍從陸域延伸至海域，持續擴大空維區的管制面向。

    去年核定實施的礁溪轉運站，除管制市區公車、國道客運，應具排氣自主到檢標章才能進出車站外，今年7月也將新增管制機車族，出廠5年機車應具1年內定檢合格紀錄，禁止滿5年未完成排氣檢驗燃油機車進入。

    羅東轉運站納空維區部分，今年已獲環境部核定，管制規範為國道及市區公車應取得排煙自主管理標章，預計今年7月實施；宜蘭轉運站則送核定，最快明年7月實施。

    宜蘭自2023年起，每年各公告實施1處空維區，依序為蘇澳港、陽明大學附設醫院蘭陽院區及礁溪轉運站，圖為蘇澳港。（記者王峻祺攝）

    宜蘭自2023年起，每年各公告實施1處空維區，依序為蘇澳港、陽明大學附設醫院蘭陽院區及礁溪轉運站，圖為蘇澳港。（記者王峻祺攝）

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