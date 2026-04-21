為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    勞動政策推動見效 高雄失業率降至3.2％六都最低

    2026/04/21 12:02 記者葛祐豪／高雄報導
    陳其邁今天在市政會議上，提醒相關局處執行聯合稽查，確保勞工的職場安全。（圖由高市府提供）

    陳其邁今天在市政會議上，提醒相關局處執行聯合稽查，確保勞工的職場安全。（圖由高市府提供）

    51勞動節即將來臨，高市勞工局今（21）日在市政會議簡報高雄勞動政策推動成效，失業率持續下降，由109年的3.8%降至114年的3.2%，為六都最低；陳其邁則提醒相關局處執行聯合稽查，落實職業安全管理，確保勞工的職場安全。

    勞工局在市政會議說明市府勞動政策推動成果，自109年陳其邁上任不久，即設置勞工自治委員會，深化市府、勞工代表與專家學者之間的對話，至今已審議職災預防、改善工業區周邊交通、提升勞工教育品質等共67案。

    在職業安全衛生方面，勞工局表示，透過勞檢與輔導並行，高雄市109年至114年的重大職災死亡人數由49人降至24人，降幅達51%；在勞動部政府機關推動職安衛績效評核中，高雄為全國唯一連續2屆獲得「優等獎」的直轄市政府。

    勞工局指出，近年高雄市整體失業率也持續下降，由109年的3.8%降至114年的3.2%，為六都最低，並創縣市合併以來新低。另隨著高齡者續留職場需求增加，高雄市領先全國設置「銀髮人才服務據點」，至今媒合成功逾4300人次，開發友善職缺逾11000個，媒合率達44.2%。

    高雄市勞工局規劃51勞動節系列活動，包含健走、徵才活動、斜槓創業主題展等，詳情可至「高雄市政府勞工局」臉書粉絲專頁查詢。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播