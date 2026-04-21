勞動政策推動見效 高雄失業率降至3.2％六都最低

陳其邁今天在市政會議上，提醒相關局處執行聯合稽查，確保勞工的職場安全。（圖由高市府提供）

51勞動節即將來臨，高市勞工局今（21）日在市政會議簡報高雄勞動政策推動成效，失業率持續下降，由109年的3.8%降至114年的3.2%，為六都最低；陳其邁則提醒相關局處執行聯合稽查，落實職業安全管理，確保勞工的職場安全。

勞工局在市政會議說明市府勞動政策推動成果，自109年陳其邁上任不久，即設置勞工自治委員會，深化市府、勞工代表與專家學者之間的對話，至今已審議職災預防、改善工業區周邊交通、提升勞工教育品質等共67案。

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在職業安全衛生方面，勞工局表示，透過勞檢與輔導並行，高雄市109年至114年的重大職災死亡人數由49人降至24人，降幅達51%；在勞動部政府機關推動職安衛績效評核中，高雄為全國唯一連續2屆獲得「優等獎」的直轄市政府。

勞工局指出，近年高雄市整體失業率也持續下降，由109年的3.8%降至114年的3.2%，為六都最低，並創縣市合併以來新低。另隨著高齡者續留職場需求增加，高雄市領先全國設置「銀髮人才服務據點」，至今媒合成功逾4300人次，開發友善職缺逾11000個，媒合率達44.2%。

高雄市勞工局規劃51勞動節系列活動，包含健走、徵才活動、斜槓創業主題展等，詳情可至「高雄市政府勞工局」臉書粉絲專頁查詢。

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