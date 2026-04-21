工會、社團理事長還兼里長 胡瑞琴獲竹縣模範勞工志工表揚

新竹縣副縣長陳見賢（左）公開表揚模範勞工胡瑞琴（右）。（新竹縣政府提供）

擔任汽車修理業職業工會理事長的胡瑞琴，除了協助工會事務運作，同時也身兼新竹縣總工會副理事長角色，積極參與勞工事務，更熱心地方事務，擔任里長、守望相助協會理事長，並在農會、婦女防火宣導隊、民防等社團幹部，今年五一勞動節獲新竹縣政府公開表揚為模範勞工志工。

縣府社會處表示，今年勞動節模範勞工表揚，共有44位縣級模範勞工、5位績優身障勞工，及15位模範外國勞工獲獎，並藉由此次活動表揚2位績優調解委員、10家超額進用身障勞工的模範企業、2位模範勞工志工及會務評鑑績優工會111家。獲獎模範勞工都是經由各事業單位、工會層層推薦及評選委員會嚴格審查後脫穎而出，其專業技能、職業道德與敬業精神，足為全體從業人員表率。

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其中，聯合新大水務股份有限公司副廠長羅翼承，在專業技術監控革新上，積極推動「產業園區污水流量計校正程序完整化」，使園區能更精確地掌握每日排放量，達成自主管理目標。同時建立「園區廢水污染負荷來源水理分析」，結合「線上移動型水質監測器」進行管網即時監控。此項創新使污水廠能由過去的「被動處理」轉向「主動預警」，能在第一時間精準鎖定污染源頭，避免高濃度廢水衝擊污水廠生物系統。

另羅翼承積極致力於廠內 ISO 9001（品質管理）、ISO 14001（環境管理）及 ISO 50001（能源管理）三大系統的建立；推動透明管理上，將傳統污水廠轉型為數位化服務中心；並透過「專業建議、主動協助、即時回饋」的三大服務支柱，與園區廠商建立信賴關係。

社會處表示，任職於光頡科技資訊部課長朱蘭雯，致力於專業技術貢獻與系統導入，將資訊專業應用於公司營運，協助完成多項數位化專案；此外，她協助公司取得台灣智慧財產管理規範（TIPS） A級證書，輔導公司各單位導入AI運作，同時擔任勞資會議的勞方代表及福委會委員一職，致力於勞工權益的保障與維護。

聯合新大水務股份有限公司副廠長羅翼承（右），在專業技術監控革新上，積極推動「產業園區污水流量計校正程序完整化」。（新竹縣政府提供）

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