公立幼兒園「工作記錄器」建置僅56％ 北市：目標明年底前達成百分百

幼兒不當對待案件層出不窮，北市推動補助裝設工作記錄器。教育局長湯志民今說，會努力於明年底前達成百分百裝設。（資料照）

幼兒不當對待事件層出不窮，台北市更曾發生震驚全國的培諾米達狼師案，台北市教育局近年也持續補助裝設工作紀錄器，以利證據保全，不過至今公立幼兒園裝設比例仍僅56%。台北市議員林亮君今（21日）於市議會教育委員會關注此問題，教育局長湯志民說，會努力在2027年底前達成100%裝設。

台北市教育局2023年起編列預算，鼓勵幼兒園全面裝設工作記錄器，並以公立學校為優先對象。教育局今至議會教育委員會進行工作報告指出，依據法規並無要求幼兒園強制設置工作記錄器，在市府全額補助裝設工作記錄器之下，至今裝設比例達74.57%，只看公立學校的話，裝設比例則為56%。

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湯志民說，公立幼兒園裡多為老師，私立則多為教保員，許多老師對工作記錄器有不同看法，這是教育局要積極溝通的部分，經過說明後老師們漸漸也比較知道工作記錄器同時也是保障教師，比例因此有慢增高。

林亮君表示，市民現在最關注的問題，是何時幼兒園能達到百分之百裝設工作記錄器？因為就算抽中公立幼兒園，家長也不知道是否有裝設記錄器，要是能達到百分之百的建置比例，大家也會比較有信心。

她說，台北市長蔣萬安是三寶爸，對兒虐事件也非常關心，這應該要列為教育局最優先的工作目標，依據教育局先前的期程，是否能趕在2027年底完成幼兒園百分百裝設工作記錄器？

湯志民回應，教育局會努力達成。

林亮君也提醒，這件事情是重中之重，每個孩子都是爸媽心頭上的寶，希望教育局積極達成目標。

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