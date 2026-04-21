旅客忘關水龍頭淹車廂......台鐵「梗圖」神反擊酸民 萬人讚爆

台鐵柴油車頭與復興號的區間車廁所；示意圖，與新聞事件無關。（資料照）

台鐵一列區間車昨日驚傳車廂淹水，原因竟是旅客忘記關閉廁所水龍頭，加上適逢白沙屯媽祖進香等原因，導致延誤超過30分鐘。儘管如此，仍有網友將矛頭指向台鐵，引來官方小編出動梗圖留言反擊，瞬間引發社群熱議。

台鐵2538次區間車昨（20）日預計從彰化行駛至北湖，下午行經竹南站時卻發生車廂淹水，原來是有旅客使用第一車廂廁所後，竟然未關閉水龍頭，導致大量水流蔓延至車廂。

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雖然列車長隨即趕往現場關閉水門並清理積水，但該班次最終仍延誤33分鐘才開車。對此，台鐵公司澄清，該班次延誤除了處理積水外，主要原因是正逢白沙屯媽祖進香高峰，加開班次眾多導致路線壅塞，加上需待避516次莒光號才使誤點擴大。

然而，有網友轉發消息至社群平台後並痛批台鐵「各種秀下限，可憐啊」，沒想到台鐵官方帳號直接回傳一張「狗狗傻眼歪頭」的梗圖反擊，暗示原PO邏輯堪慮。這番霸氣回應不到1天時間便收穫2.5萬讚，同時引發網友群起聲援，紛紛留言開轟酸民：「改天有人闖進你家然後開水龍頭，整棟大樓淹水然後大家都覺得你在秀下限」、「這又不是台鐵的問題，那是旅客」、「台鐵真的有夠衰 要服務一堆這種人」、「那張圖上的水是你腦袋瓜的嗎？」、「留友支持台鐵留言」、「留友看台鐵回覆 超好笑」。

2538次區間車20日因乘客忘關水龍頭淹水而延誤，卻有網友反過來責怪台鐵，引來官方小編霸氣回覆梗圖反擊。（圖擷取自Threads）

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