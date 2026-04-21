板橋信義國小地下停車場進度76％ 259車格力拚11月完工

新北市府推動總經費6.9億元的板橋區信義國小地下停車場工程，侯友宜視察工程並表示，此案將興建地下3層停車空間，可供259格汽車位，並同步翻新校內籃球場及躲避球場。（記者黃子暘攝）

新北市府推動總經費6.9億元的板橋區信義國小地下停車場工程，以期滿足停車需求、提升學童通學安全，新北市長侯友宜今（21）日視察工程並表示，此案將興建地下3層停車空間，可供259格汽車位，並同步翻新校內籃球場及躲避球場，工程進度已達76.10%，拚今年11月完工。市議員黃淑君建議，希望周邊人行環境一併整理。市議員江怡臻說，此案完工，土城、板橋居民可直接受益。

侯友宜指出，此案位於板橋、土城交界，人車眾多，盼藉此工程讓孩子獲得更安全的通學環境、更好的教育環境，同時滿足住戶停車需求；市府持續向中央爭取前瞻計畫補助，目前已核定27案，總經費達206.4億元，其中中央補助49.7億元、市府自籌156.7億元；7年多來市府已完成27座立體停車場，其中19座獲得前瞻計畫補助；目前12座立體停車場施工中，其中包括信義國小案，有8座是前瞻計畫停車場，前瞻補助停車場整體進度已達70.37%。

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黃淑君指出，晴天家長多會直接在路面接送學童，盼工程可一併考量將人行步道、家長臨停接送空間一併整理。

江怡臻表示，她爭取改善周邊土城線形公園，改善遊憩品質，但「停車難」是民眾最大的煩惱，信義國小案邁進，有助地方生活品質升級。

交通局長鍾鳴時說，人本交通部分，此案整合停車場車道與校門口出入動線，並加寬校外人行道和通學路徑；工程自2023年10月動工，目前工程進度雖因配合學校校慶活動略有影響，但施工團隊全力趕工，朝今年11月完工目標邁進。

交通局補充，侯友宜上任以來，新北市已新建126座（平面99座、立體27座）公有停車場，共提供1萬3448個汽車停車位、9956個機車停車位。

新北市府推動總經費6.9億元的板橋區信義國小地下停車場工程，侯友宜視察工程並表示，此案將興建地下3層停車空間，可供259格汽車位，並同步翻新校內籃球場及躲避球場。（記者黃子暘攝）

新北市府推動總經費6.9億元的板橋區信義國小地下停車場工程，侯友宜視察工程並表示，此案將興建地下3層停車空間，可供259格汽車位，並同步翻新校內籃球場及躲避球場。圖為球場部分。（記者黃子暘攝）

新北市府推動總經費6.9億元的板橋區信義國小地下停車場工程，侯友宜視察工程並表示，此案將興建地下3層停車空間，可供259格汽車位，並同步翻新校內籃球場及躲避球場。（記者黃子暘攝）

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