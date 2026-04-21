台東卑南鄉山林驚喜！低海拔利嘉、下賓朗部落黑熊接力現蹤

台東下賓朗部落今年3月15日拍到台灣黑熊。（記者黃明堂翻攝）

低海拔的卑南山林再傳黑熊蹤跡！胸前有著明顯「V 字領」的台灣黑熊，由利嘉部落率先在2月26日拍攝到今年首筆紀錄，下賓朗部落也隨後在3月15日捕捉到另一隻黑熊身影，展現卑南地區的生態活力。

林保署台東分署今天在臉書貼文，公布這項卑南地區近期傳出令人振奮的生態好消息，胸前帶有標誌性白色「V字領」的台灣黑熊接連在利嘉與下賓朗部落山區現身。利嘉部落率先於今年2月26日拍攝到今年首筆黑熊影像，隨後下賓朗部落巡守隊也在3月15日上午7時40分許，透過紅外線自動相機捕捉到另一隻黑熊在林間穿梭的珍貴畫面。

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林保署台東分署自然保育科科長林孟怡表示，這次發現黑熊的區域位於下賓朗部落後方的中央山脈。由於去年該地區曾發生黑熊死亡事件，分署隨後積極輔導當地社區參與「黑熊生態服務給付計畫」，鼓勵部落族人共同投入山林巡守工作。這次的影像紀錄並非由人員直接目擊，而是巡守隊在定期收回紅外線相機記憶卡時，驚喜發現黑熊路過的蹤跡，這不僅是土地恢復健康的象徵，更是部落參與生態給付、維護棲地安全的重要成果。

為了獎勵社區對保育的貢獻，參與計畫的社區若巡守到位且拍攝到黑熊影像，分署將發放5萬元的獎勵金，以實質行政誘因落實「人熊共處」的友善環境。林保署也藉此呼籲山區鄰近住戶，應妥善管理廚餘與飼料以避免吸引野生動物，並宣導農民可至工作站免費換領改良式獵具，降低誤捕風險。若民眾發現黑熊受困，請立即撥打 1999 或 24 小時專線 0800-000-930 通報，共同守護珍貴的台灣黑熊。

台東下賓朗部落今年3月15日拍到台灣黑熊。（記者黃明堂翻攝）

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