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    首頁 > 生活

    第9屆台灣學校午餐大賽 馬公國小勇奪發表組特優

    2026/04/21 11:07 記者劉禹慶／澎湖報導
    馬公國小參加台灣學校午餐大賽，榮獲發表組特優。（馬公國小提供）

    馬公國小參加台灣學校午餐大賽，榮獲發表組特優。（馬公國小提供）

    第9屆台灣學校午餐大賽，來自離島馬公國小的陳玨涵及葉雪花，以「年年午海味」菜色參賽，勇奪發表組日本國際評審獎特優，獲得3萬元獎金，並將澎湖海味推向全國舞台，一向重視營養午餐菜色的馬公國小校長王文瑞，也感恩2人為學生營養的付出。

    馬公國小隊伍由營養背景出身的專業經理人陳玨涵，以及在澎湖生活30年、擁有20多年廚藝經驗的印尼籍廚師葉雪花組成。陳玨涵在馬公國小服務邁入第4年，是校內專職的午餐專案經理 。出身印尼的葉雪花，廚藝卻是道地的「澎湖養成」。所有的手藝，都是在澎湖自助餐店從洗菜、切菜開始磨練出來的，轉入校園廚房已服務7年。

    此次參賽作品，推出五穀栗香火龍果拌飯、甘梅丁香魚佐紫菜蝦皮餅、鮮味時蔬燴五花、薑絲芥藍菜、酸瓜蛤蜊排骨湯、義美牛奶。都是澎湖的海鮮與農作物特產，與比賽主題國內水產品環環相扣，因此獲得評審青睞，一舉勇奪發表組特優獎。

    雖然獲獎，但2人心心念念還是學子們反應，陳玨涵經理期許：「希望午餐不只是填飽肚子，而是能讓孩子學會珍惜食材，享受食物真正的味道 。」

    葉雪花廚師則分享，她最在意的是孩子吃飯的反應：「看到餐桶被吃得精光、送回空桶時，那種興奮感是無法形容的，這就是對廚房阿姨最大的鼓勵 ！」

    馬公國小以「年年午海味」菜色，參加第九屆台灣學校午餐大賽。（馬公國小提供）

    馬公國小以「年年午海味」菜色，參加第九屆台灣學校午餐大賽。（馬公國小提供）

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