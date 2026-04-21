幸福堂輸入中國蒸籠紙溶出試驗不合格 300公斤邊境退運銷毀

中國蒸籠紙溶出試驗不符規定。（圖為食藥署提供）

衛福部食藥署今日公布邊境查驗不合格品項，其中包括1批由「總裁國際有限公司（幸福堂）」自中國輸入的蒸籠紙，因溶出試驗不合格，計300公斤需於邊境退運或銷毀。食藥署北區管理中心主任劉芳銘表示，該業者半年來首次檢驗不合格，因此食藥署調整邊境查驗措施為加強抽批查驗。

劉芳銘說明，總裁國際有限公司自中國輸入的中國蒸籠紙，經以4%醋酸於95℃放置30分鐘，溶出試驗結果檢出蒸發殘渣35ppm，依據「食品器具容器包裝衛生標準」，以紙類與食品直接接觸面的部分為塑膠類，蒸發殘渣合格標準為30 ppm以下，案內中國的蒸籠紙須退運或銷毀。

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針對業者過去違規情況，劉芳銘指出，該業者近半年來首次出現檢驗不合格情況，因此食藥署針對該業者調整邊境查驗措施為加強抽批查驗，抽驗比例20%至50%。

劉芳銘說，近半年食藥署受理166批中國「其他紙或紙板製的盤、碟、杯及其類似品，食品接觸面含其他塑膠材質」報驗，其中6批不合格，不合格原因均為蒸發殘渣不合格，食藥署自今年4月21日至5月20日為止，針對同產地、同號列產品採取加強抽批查驗。

此外，今日公布邊境查驗不合格品項中，包括2批越南蘆筍，分別由京龍企業股份有限公司、長昇全球貿易有限公司輸入。劉芳銘指出，案內產品因檢出農藥氟尼胺超出法規容許值，不符合「食品安全衛生管理法」規定，總計1654公斤需退運或銷毀。

劉芳銘說，京龍企業股份有限公司近半年來自越南輸入蘆筍累計有2批不合格，食藥署對其調整邊境查驗措施為逐批查驗，長昇全球貿易有限公司近半年則累計1批不合格，目前調整為加強抽驗；另食藥署近半年受理299批越南蘆筍報驗輸入，僅3批不合格，因此目前針對該國別維持一般抽驗措施。

另有2批自日本輸入的藍莓，分別由商田實業有限公司、上佳水果有限公司輸入，驗出不得檢出的農藥派本克，不符合「食品安全衛生管理法」規定，總計105.6公斤需退運或銷毀。

劉芳銘指出，2家業者都是近半年來首次不合格，因此食藥署針對業者調整邊境查驗措施為加強抽批，日本藍莓近半年報驗41批，檢驗不符合2批，因此目前維持一般抽批查驗措施。

越南蘆筍檢出農藥殘留含量不符規定。（圖為食藥署提供）

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