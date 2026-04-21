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    首頁 > 生活

    遭指控涉霸凌爭議 翁士航與唐嘉鴻師徒關係再受關注

    2026/04/21 11:16 記者林曉雲／台北報導
    「亞洲貓王」台灣體操選手唐嘉鴻（右）在國際賽事奪牌背後，與教練翁士航（中）的長期合作再度受到關注。（資料照）

    「亞洲貓王」台灣體操選手唐嘉鴻（右）在國際賽事奪牌背後，與教練翁士航（中）的長期合作再度受到關注。（資料照）

    國立台灣師範大學競技運動學系副教授、體操隊總教練翁士航，今（21）日遭人本教育基金會等指控涉及霸凌，「亞洲貓王」台灣體操選手唐嘉鴻在國際賽事奪牌背後，與翁士航的長期合作也再度受到關注。外界普遍認為，翁士航在選手低潮期間的陪伴與心理支持，是關鍵轉折因素之一。

    唐嘉鴻過去曾歷經傷勢與心理壓力低谷，一度對訓練與比賽產生不確定感。翁士航在此期間扮演重要角色，不僅在訓練上調整節奏，更在生活層面長時間陪伴，協助選手重建信心。唐嘉鴻也曾公開表示，教練幾乎全天候關心選手狀態，從復健、訓練到心理支持皆密切參與，形成高度信任的師徒關係。

    不過，這樣的密集陪伴也曾引發外界誤解，甚至出現不實揣測。對此，翁士航當時曾公開說明，強調教練與選手之間為專業關係，所有安排均以運動表現與選手身心狀態為出發點，並無不當情事。

    唐嘉鴻於2024年在巴黎奧運競技體操男子單槓決賽中，戲劇性地摘下銅牌，他的教練翁士航當時即說：「雖然跟金牌擦肩而過，但他在我心目中就是這一次的奧運金牌，所以我非常驕傲！」

    體育界人士表示，在高強度競技運動中，教練不僅限於技術指導，還需兼顧心理支持與生涯規劃，尤其在選手遭遇傷勢或挫折時，更需要長時間陪伴與引導。翁士航的帶隊方式，被認為屬於高度投入型教練風格，強調密切互動與即時調整。

    隨著唐嘉鴻在國際賽場持續展現競爭力，其背後的訓練團隊也逐漸受到重視，運動成績的背後，往往不只是選手個人努力，也包含教練在技術、心理與生活層面的全面支持。不過，在近期台師大體操隊爭議延燒之際，翁士航的帶隊風格也同步受到檢視，如何在「高強度訓練」與「學生權益保障」之間取得平衡受到關注。

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