台泥綠能嘉義漁光一期8成養殖戶獲認證 聯手「島內散步」推遊程

漁電共生案場養殖戶許博士團隊現場示範 IoT物聯網技術。（台泥綠能提供）

明天（22日）是世界地球日，在嘉義縣推動漁電共生案場的台泥綠能宣布，嘉義漁光一期案場中8成養殖戶已於近期成功取得養殖履歷初級認證，確保鱸魚、吳郭魚等水產溯源安全，增添漁民未來的收益；台泥綠能更攜手「島內散步」推出的「尋光記」ESG遊程，遊客走進漁電案場及在地聚落，瞭解綠能開發如何與地方創生共生共榮。

台泥綠能表示，嘉義案場目前每年發電量約5900萬度，約可供應1.4萬戶家庭一年用電，透過「尋光記」體驗遊程，正面回應民眾對「水來源、電力流向、魚獲歸屬」等專業問題。遊客走進嘉義布袋漁電案場，發現「科技魚青」透過手機APP精準遠端操控魚隻餵養與監控水質，在社區長者帶領手作酸甜爽口的「百香果蘿蔔」，體驗結合漁電魚貨及在地菜脯黃金莓的午餐。

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台泥綠能邀請嘉義縣政府代表、案場周邊四位村里長及學界教授專家們共同到場指導；嘉義縣文化觀光局表示，這次旅遊不只是消費，更成為促進在地發展的動力，案場與「誠農食堂」合作的餐桌計畫，以創新方式呈現在地食材價值，讓參與者用味蕾感受風土滋味；高雄科技大學海洋生物技術系教授蘇豐傑指出，台泥綠能推動漁青人才培育，透過場域開放、交流參訪與實務連結，深化社會大眾對綠能、漁業與永續共存價值的理解。

漁青團隊向遊客說明益生菌養殖對魚蝦的好處，養殖戶許博士團隊現場示範IoT物聯網技術，透過手機即可掌握漁場動態，解決漁村人力不足的痛點；遊程透過與在地蘿蔔團隊「好呷覓」等青農品牌合作，參與民眾採買老菜脯、雞湯包，並串聯廢校「正義國小」與在地文化，透過漁電共生遊程讓民眾瞭解綠能案場不是電力工廠，可串聯在地成為帶動地方經濟的新引擎。

台泥綠能和誠農食堂合作的餐桌計畫。（台泥綠能提供）

遊客由社區長輩帶領手作體驗酸甜爽口的「百香果蘿蔔」。（台泥綠能提供）

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