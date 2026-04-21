知名體操教練被控霸凌 翁士航反擊：沒有的事情就是沒有

知名體操教練被控霸凌，翁士航今日主動反擊，強調沒有的事情就是沒有，呼籲教育部調查還原事實。（記者羅沛德攝）

針對人本教育基金會等指控涉霸凌等爭議，台灣師範大學競技運動學系副教授、體操隊總教練翁士航今（21）日主動回擊指，台師大體操隊絕無霸凌或暴力行為，言詞雖嚴厲，也不會有呼巴掌等對小孩動手一事，強調「沒有的事情就是沒有，沒有霸凌就是沒有霸凌。」多名家長和學生出面聲援。

針對台師大停聘2年懲處，翁士航已提出再申訴，呼籲教育部能釐清事實。而針對學生跪姿的指控，翁士航說，不管選手要做什麼姿勢行為，都尊重學生的選擇而不會制止，但也會提醒要不要坐著比較舒服。

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此外，針對碰觸胸口的指控，翁士航強調是子虛烏有，他不會一對一帶女子選手，而是一對多人帶訓練，2013年成立小師大，下一代才是重點，不會有任何對小孩動手一事，有人指控他對2位學生掐頸子，2位小孩、家長和同儕都否認。

翁士航說明，體操屬高風險競技運動，教練團長期建立嚴謹訓練紀律，目的是確保選手在高強度訓練中的安全，嚴格不等於壓迫，近年也已持續調整教學方式，朝「嚴格但可溝通」方向精進，並更重視與學生及家長之間的意見交流與理解，呼籲讓競技體操的專業回歸專業。

對外界質疑訓練過程不透明，翁士航表示，體操隊訓練場地為開放式空間，家長及外界可在特定區域觀察訓練情形，教學過程具一定程度公開性，目前全案已進入法定調查程序，相關證據包括現場影像及多方證詞均已提交，希望能還原事實全貌。

翁士航也說明，體操隊長期採「大帶小」訓練模式，由資深選手協助指導後進，屬競技運動常見的經驗傳承機制，一切皆遵守法制，並非外界所指的不當勞動，亦無剝削，相關安排均有事前意願徵詢和說明，並依規定辦理。

被指控掌控體操協會，翁士航也否認，並澄清這樣的指控把他的影響力渲染的太大了。他表示，將不卑不亢理性地面對所有檢視，並持續配合校方與相關單位調查，以守護選手權益為優先，還給體操教育一個空間。

被指為被害人的家長出面聲援表示，她的小孩投入體操學習4年，所謂倒立2.5小時，是斷斷續續，不是一次連續倒立2.5小時，老師訓練嚴格是基於專業，並非霸凌，家長在第一時間都清楚了解，她也質疑投訴人在調查一年後才出面跟人本指控的動機，呼籲外界勿抹黑。家長也說孩子是主動跪著，孩子說是為了要壓腳背訓練；尿失禁的家長也說老師根本沒有阻止小孩上廁所。

被呼巴掌的小孩家長也出面表示，助理教練老師有做動作，但沒有真的呼巴掌，老師第一時間就和她溝通。台師大一名體操學生也出面力挺無霸凌，表示翁士航被停聘，對選手的成績多少會有影響，但台師大的老師都很好，翁士航也會繼續支持他們。

知名體操教練被控霸凌，翁士航今日主動反擊，強調沒有的事情就是沒有，呼籲教育部調查還原事實。被指為「被害人」的小孩家長也出面聲援翁士航，澄清指控非事實。（記者羅沛德攝）

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