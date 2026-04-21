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    首頁 > 生活

    澎湖縣廢棄漁網獎勵回收活動開跑 農漁局前大排長龍

    2026/04/21 10:32 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎湖縣廢棄漁網獎勵回收登記開跑，農漁局前大排長龍。（澎湖縣政府農漁局提供）

    澎湖縣廢棄漁網獎勵回收登記開跑，農漁局前大排長龍。（澎湖縣政府農漁局提供）

    澎湖縣廢棄漁網獎勵回收活動開跑！今（21）日登記作業展開，農漁局前大排長龍，除了減輕漁民朋友處理廢棄漁網的負擔，並能共同維護漁港環境整潔與海洋生態，同時防止廢網遭海上任意丟棄，成為海底「死亡長城」，未來還要耗日費時清除。

    凡設籍澎湖縣、且持有網具類漁業執照之漁船，主營或兼營漁業種類須為網具類，如刺網、拖網、棒受網、焚寄網等。今日上午9時起，可前往農漁局漁政管理科櫃台登記，不提前接受登記，也不接受電話登記。必備文件包括：漁業執照正本、身分證正本、委託授權書（本人辦理可免），空白委託授權書可至農漁局櫃檯或漁會索取。

    回收獎勵方式，整理過之廢棄漁網：每公斤10元，每艘船收受重量不限，獎勵金最高10萬元。 每艘漁船最多可登記領取20個太空包，請依實際需求申請，勿多報、代領。 廢棄漁網回收前，請務必先清除垃圾、石頭、繩索、鉤子、浮沉子等雜物，未清理乾淨者將不予收受。

    回收作業預計自5月份開始，將依登記順序由農漁局電話通知後，再自行載運至指定地點秤重。 因應政策，今年不再以此經費收受海底廢網、海岸線撿拾廢網。 未完成登記者，不予收取。澎湖縣政府農漁局表示，守護海洋環境，從妥善回收廢棄漁網做起！感恩符合資格的漁民朋友踴躍配合，一起為澎湖海洋永續盡一份心力。

    澎湖縣政府農漁局櫃檯辦理登記，也是簇擁人潮。（澎湖縣政府農漁局提供）

    澎湖縣政府農漁局櫃檯辦理登記，也是簇擁人潮。（澎湖縣政府農漁局提供）

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