響應大甲媽祖遶境「善」行精神 大安區農會推飛天豬滿額贈

台中市大安區農會自即日起至4月26日，推出線上與線下同步優惠方案，民眾滿額購即可獲贈限量「大甲媽祖祈福小物」。（大安區農會提供）

台中市大安區農會響應「大甲媽祖遶境進香」熱潮，推出限定滿額贈活動，結合今年遶境主軸「善」的精神，透過在地農產與祈福小物，傳遞平安與分享的正向力量。

即日起至4月26日止，大安區農會推出線上與線下同步優惠方案，民眾在上「飛天豬生活館」購買常溫商品單筆滿3000元或低溫商品滿5000元，或於實體通路選購飛天豬系列商品單筆消費滿1999元，即可獲贈限量「大甲媽祖祈福小物」一份。

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大安區農會總幹事蔡建宗表示，大甲鎮瀾宮是甲安埔53庄共同的信仰中心，大甲媽祖遶境不僅是台灣重要的宗教文化活動，更象徵「行善積德、庇佑眾生」的核心價值，這次活動特別結合飛天豬系列商品，期望讓民眾在參與信仰文化的同時，也能以實際行動支持在地農業，將「善」落實於日常生活之中。

祈福小物是大安區農會員工至大甲鎮瀾宮選購，並依循傳統儀式過香爐祈福，象徵將媽祖的庇佑與祝福親手傳遞給民眾。

蔡建宗表示，希望透過滿額贈活動，將信仰文化與在地農產緊密結合，讓消費行為不僅是支持農業，更是一種分享祝福、傳遞善念的方式。

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