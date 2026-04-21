體操教練翁士航遭控霸凌性平爭議 台師大：停聘2年

體操教練翁士航（中）遭控霸凌性平爭議，台師大今發聲明表示，經調查已停聘2年並終止契約，送教育部審議中。圖為2024年台灣體操選手唐嘉鴻（右）拿下巴黎奧運體操單槓銅牌，與教練翁士航、防護員范絜婷（左）合影。（資料照）

「亞洲貓王」唐嘉鴻的知名教練、國立台灣師範大學競技運動學系副教授、體操隊總教練翁士航，今（21）日遭人本教育基金會與立委陳培瑜等多人指控，在帶隊期間涉以權威形塑高壓管理文化，涉及霸凌、性平爭議及不當勞動等情形。台師大今日發布聲明強調，校方對霸凌採「零容忍」立場，已給予翁士航停聘2年、終止契約且2年內不得再聘任為教學或教練人員等處分，目前已報教育部審議中。

台師大表示，校方自2025年8月接獲通報後，已同步進行校安與社政通報，並依案件性質分別啟動性平、校園霸凌防制及人事調查機制，並聘請外部專業委員參與，以確保調查公正。

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台師大曾爆出女足抽血案，涉案教練周台英已於2025年7月遭解聘並處4年內不得聘任。

台師大說明，翁士航案件依程序規定處理，已採取暫時停聘、停止契約執行及調整教學與訓練職務等預防性措施，以避免學生持續受到影響。

針對翁士航涉霸凌部分，校方指出，經調查小組建議及三級教師評審委員會審議後，已給予翁士航停聘2年、終止契約且2年內不得再聘任為教學或教練人員等處分，目前已報教育部審議中。至於性平案件，則依主管機關意見重新啟動調查，並持續進行後續審議程序。

在學生權益方面，台師大表示，第一時間已安排代理教練銜接訓練與課程，確保選手受教權與參賽權不受影響，同時設置單一申訴窗口，提供心理諮商與輔導資源，並召開家長座談會，持續關懷學生需求，降低事件影響。

校方也指出，由於案件仍在部分程序進行中，基於保護學生與當事人隱私及程序正義，暫不對個案細節逐一說明，盼外界理解。台師大強調，未來將持續檢討教練管理制度、申訴機制與校園保護措施，致力打造安全、尊重且零霸凌的學習與訓練環境。

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