阿里山遊樂區祝山商圈轉型 減法美學打造森林療癒新亮點

祝山商圈3號賣店重新改造。（圖由林保署嘉義分署提供）

農業部林業及自然保育署嘉義分署近日攜手專業團隊，針對阿里山國家森林遊樂區「祝山服務區」推動商圈再造計畫，透過一對一陪伴式輔導，引導在地商家落實空間動線、燈光照明及品牌視覺改善，計畫以「森林療癒」為核心理念，帶領傳統店家從過往飽和式擺設轉向清新簡約風格，大幅提升商圈整體質感，帶動營業額成長，為阿里山生態旅遊注入轉型魅力與動能。

林保署嘉義分署表示，計畫採取「低成本、高效益」的改造策略，透過系統性盤點賣店空間，協助業者重新形塑品牌識別，以服務區3號店「檜木生活用品店」為例，輔導團隊協助店家重新聚焦主題，將過往繁雜的商品重新分類，從招牌設計到展示架材質進行全面優化，並增設英文解說牌，營造溫潤自然的木質氛圍；5號店「ZAZAYA COFFEE」輔導確立品牌定位，將原本單純的飲品販售空間轉化為具備儀式感的阿里山咖啡手沖空間，深化旅客的感官視覺體驗。

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業者表示，過去常誤解空間翻新需投入鉅額資金，在專業團隊建議透過調整陳列、更新燈光與招牌，讓店面煥然一新，明顯提升遊客購買及停留意願，延續長久經營的理念，學會以符合現代生態旅遊的設計語彙重新詮釋在地風貌，達成文化傳承與商業轉型的共融平衡。

林保署嘉義分署說，「森活商圈再造」是兼具永續發展與地方共好的長期行動，將持續深化陪伴輔導機制，推動阿里山店家從傳統零散販售轉型為具備地方質感、融合森林療癒環境的特色小舖。

祝山商圈3號賣店原本的樣貌。（圖由林保署嘉義分署提供）

祝山賣店透過輔導優化店面。（圖由林保署嘉義分署提供）

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