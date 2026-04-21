今明溫暖偏熱 週四鋒面報到全台由北而南變天

今明兩天台灣各地仍大致為晴或多雲天氣，白天偏暖悶熱。（資料照）

今明（21-22日）兩天台灣各地仍大致為晴或多雲天氣，白天偏暖悶熱，週四（23日）起鋒面將由北往南通過台灣，隨後東北季風增強，各地天氣於下半天起也將由北至南陸續轉趨不穩定，出現短暫陣雨或雷雨，這樣的天氣型態預估將持續影響至週五（24日）。

天氣風險公司分析師林孝儒指出，今日至週四上半天各地大致仍為較穩定的晴時多雲天氣，白天偏暖較熱，早晚舒適略涼，民眾需留意日夜溫差變化。

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週四起天氣將有明顯變化。白天鋒面將由北往南通過台灣，隨後東北季風增強，各地天氣於下半天起也將由北至南陸續轉趨不穩定，出現短暫陣雨或雷雨，這樣的天氣型態預估將持續影響至週五。

鋒面通過期間，大氣環境不穩定，降雨機率提高，且容易有較強對流發展，帶來瞬間較大雨勢、雷擊及強陣風等現象。氣溫方面，受降雨及東北季風影響，週五各地氣溫下滑，中北部至東部明顯轉涼，預測中北部至東部高溫約22至25度，南部高溫約26至29度，低溫約19至22度。

週六（25日）鋒面系統將減弱遠離，台灣附近轉受東北季風影響，預測各地氣溫持續偏涼，為陰時多雲天氣，雖有局部短暫陣雨機會，但整體降雨強度都較前兩日減小。週日則隨東北季風減弱、水氣遠離，各地天氣可望逐漸好轉為晴時多雲，氣溫也將再回升。

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