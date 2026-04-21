竹子湖海芋盛開迎春光 花海美景持續至5月上旬

春意盎然，陽明山竹子湖海芋正值盛開季節，潔白花海鋪展山谷。（產發局提供）

春意盎然，陽明山竹子湖海芋正值盛開季節，潔白花海鋪展山谷。台北市府產業發展局指出，竹子湖海芋花期預計可持續至5月中上旬，最佳賞花期將至4月底，邀請民眾把握時間，留下美好的春日回憶。

產發局表示，近年竹子湖在花卉產業基礎上，結合休閒農業發展，眾多農園已轉型為複合式經營模式，遊客除了漫步花田、拍照打卡外，亦可於園區內享用特色餐飲與精緻下午茶，在花香與山嵐環繞下，度過悠閒愜意的午後時光。

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此外，今年花季亦規劃藝術亮點，由旅美藝術家蔡爾平創作之工藝作品於各農園巡迴展出，以竹子湖在地生態為靈感，特別融入棲息於濕地環境、對生態條件相當敏感的赤腹游蛇意象，透過藝術轉化呈現自然之美與環境保護的重要性，為賞花行程增添文化深度與生態意涵。

北市產業發展局與北投區農會規劃多項活動，花季期間每逢週末上午10時30分與下午2時，現場提供免費的生態人文導覽，由專業解說員帶領遊客漫步水車寮步道與頂湖地區，介紹竹子湖百年農業文化與自然生態。

主辦單位北投區農會表示，目前正值海芋盛開高峰期，也是整體花季最精華的時段，誠摯邀請民眾把握週末時光走訪竹子湖，在春光明媚的山城中親近自然、欣賞花海之美，為今年春天留下難忘回憶。

竹子湖海芋季活動持續至4月26日，交通局及公車業者也比照往年提供便捷的公共交通服務，請賞花民眾多多利用，有關「2026竹子湖海芋季繡球花季」花況、發現生態工藝之美農園巡迴展及交通資訊，歡迎至海芋季活動臉書（https://reurl.cc/R24Zez）或官網（www.callalily.com.tw）查詢，更多好吃好玩請持續關注產業局Facebook粉絲專頁（https://www.facebook.com/doed.taipei/）。

由旅美藝術家蔡爾平創作之工藝作品於各農園巡迴展出，以竹子湖在地生態為靈感，特別融入棲息於濕地環境、對生態條件相當敏感的赤腹游蛇意象。（產發局提供）

主辦單位北投區農會表示，目前正值海芋盛開高峰期，也是整體花季最精華的時段。（產發局提供）

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