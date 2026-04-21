公開抽籤！彰縣暑假工讀 學校營隊、公部門招募664名額

彰化縣政府今年第5年推出大專生暑假打工計畫，包含學校營隊與公部門共664個名額。（記者張聰秋攝）

學生看過來！暑假打工不怕受騙上當，參加公家釋出的職缺就安穩，由彰化縣政府推出「大專青年返鄉服務計畫」今年招募664名大專生投入校園與公部門工讀，提供有保障的職缺與薪資，以及探索職涯的機會，降低學生誤入詐騙風險。

活動邁入第5年，縣府今年編列3500萬元經費執行，共開出664個名額，包含學校營隊工讀500名、公部門工讀164名，預計服務全縣逾7500名學童與26個公部門單位，縣府盼持續擴大在地教育照顧量能，並強化青年參與公共服務的成效。

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今年計畫同步升級，校園營隊導入「職探中心」、「AI與AR英語科技學習」及「太空科技體驗課程」，把科技與探索教育結合，讓工讀不只是打工，更是實作與學習，協助學生培養未來職場所需能力。招募計畫即日起開放報名，可上彰化縣政府教育處官網線上報名，報名截止後將公開電腦抽籤。

彰化縣政府教育處今年把暑假營隊導入「職探中心」、「AI與AR英語科技學習」及「太空科技體驗課程」，讓科技與探索教育結合，學生打工也能學到東西。（記者張聰秋攝）

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