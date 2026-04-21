為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    公開抽籤！彰縣暑假工讀 學校營隊、公部門招募664名額

    2026/04/21 09:44 記者張聰秋／彰化報導
    彰化縣政府今年第5年推出大專生暑假打工計畫，包含學校營隊與公部門共664個名額。（記者張聰秋攝）

    彰化縣政府今年第5年推出大專生暑假打工計畫，包含學校營隊與公部門共664個名額。（記者張聰秋攝）

    學生看過來！暑假打工不怕受騙上當，參加公家釋出的職缺就安穩，由彰化縣政府推出「大專青年返鄉服務計畫」今年招募664名大專生投入校園與公部門工讀，提供有保障的職缺與薪資，以及探索職涯的機會，降低學生誤入詐騙風險。

    活動邁入第5年，縣府今年編列3500萬元經費執行，共開出664個名額，包含學校營隊工讀500名、公部門工讀164名，預計服務全縣逾7500名學童與26個公部門單位，縣府盼持續擴大在地教育照顧量能，並強化青年參與公共服務的成效。

    今年計畫同步升級，校園營隊導入「職探中心」、「AI與AR英語科技學習」及「太空科技體驗課程」，把科技與探索教育結合，讓工讀不只是打工，更是實作與學習，協助學生培養未來職場所需能力。招募計畫即日起開放報名，可上彰化縣政府教育處官網線上報名，報名截止後將公開電腦抽籤。

    彰化縣政府教育處今年把暑假營隊導入「職探中心」、「AI與AR英語科技學習」及「太空科技體驗課程」，讓科技與探索教育結合，學生打工也能學到東西。（記者張聰秋攝）

    彰化縣政府教育處今年把暑假營隊導入「職探中心」、「AI與AR英語科技學習」及「太空科技體驗課程」，讓科技與探索教育結合，學生打工也能學到東西。（記者張聰秋攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播