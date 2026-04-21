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    首頁 > 生活

    勞動節連假將至 台61線苗栗段5處平交道路口關閉

    2026/04/21 09:31 記者蔡政珉／苗栗報導
    五一勞動節連假將至 台61線苗栗段5處平交道路口關閉。（圖由公路局提供）

    五一勞動節連假將至 台61線苗栗段5處平交道路口關閉。（圖由公路局提供）

    勞動節連假（5月1日至5月3日）即將到來，交通部預計將湧現大量返鄉與旅遊車潮，公路局中區養護工程分局及高速公路局針對苗栗竹南、後龍路段，發布多項台61線（西濱快速公路）及國道3號的封閉管制措施，提醒用路人提前規劃路線，屆時將關閉台61線苗栗縣竹南、後龍段5處平交路口。

    公路局中區養護工程分局表示，為有效疏解台61線北上車流，將於5月1日至5月3日，每日上午10點至晚間9點，依時段封閉台61線94.2公里竹南垃圾場路口；於5月2日至5月3日止，每日中午12點至晚間9點，依時段封閉台61線與冷水坑（龍好街11巷）路口、台61線與復興路口、台61與中美里路口、台61線與保福路口及台61線與苗11線大山腳路口等5處平交路口。

    公路局指出，平交路口封閉採快慢車道以交通錐、連桿阻隔，路口時制改採閃光時制，主線車流不受號誌影響續進，封閉期間支道可由側車道進出，呼籲用路人如需穿越台61線封閉路口務必提前改道。

    另，高速公路局5月2日至5月3日每日中午12點至晚間9點，封閉苗栗縣竹南鎮國3西濱交流道北向匝道，如要行駛高速公路請往北直行至香山交流道，往濱海地區請繼續直行台61線。

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