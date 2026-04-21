提升騎行安全兼友善生態！五股濕地更新老舊燈桿22盞

五股濕地燈光減量同時兼顧民眾騎行安全。（圖由新北市高灘處提供）

新北市五股濕地部分燈桿因長期日曬雨淋出現老化、鏽蝕情形，新北市高灘地工程管理處近日完成更新園區內22盞老舊燈桿，除汰換老舊照明設施外，並適度減少景觀燈光設置的數量，在安全與生態保護間取得平衡，提升園區自行車道夜間使用的安全性，並減少照明設備對自然環境的衝擊。

新北市高灘處長黃裕斌表示，五股濕地是大台北地區重要的生態與休閒場域，吸引民眾前來散步、騎乘自行車及觀察自然生態，部分燈桿因長期日曬雨淋出現老化、鏽蝕情形，為避免影響民眾通行安全，因此針對主要自行車道動線及人行活動區域進行燈桿更新，以及強化基本照明功能。

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高灘處說明，燈桿更新工程考量濕地生態特性，重新檢討夜間光源配置，減少不必要及舊式耗能景觀燈具共22盞，避免過度光照干擾動植物棲息與活動規律，整體照明以「必要、適度、低干擾」為原則，採柔和光源與定向照明設計，在確保騎行安全的同時，降低光害對生態環境的影響，使夜間環境更為自然友善。

高灘處指出，燈桿更新範圍涵蓋主要步道及休憩節點，燈具採節能LED光源，並減少景觀燈數量，搭配耐候性佳之燈桿材質，以延長使用年限並降低維護成本，同時兼顧節能減碳與生態保護，未來將持續檢視河濱各項設施，推動兼顧安全、節能與生態永續之改善措施。

另配合近期疏左堤防加高工程完工，高灘處說，往淡水區及八里區方向之自行車道已重新串聯，整體河濱動線更加完整順暢，而五股濕地正是通往淡水、八里重要門戶，透過燈桿更新與路網銜接，提供民眾更安全且連續的騎乘與步行環境，日、夜皆能安心使用。

五股濕地燈桿改善工程，打造安全且自然的休憩環境。（圖由新北市高灘處提供）

五股濕地減少景觀燈設置，降低光害對動植物棲息的影響。（圖由新北市高灘處提供）

新北市高灘處指出，往淡水及八里區方向的自行車道已重新串聯，整體河濱動線更加完整順暢。（圖由新北市高灘處提供）

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