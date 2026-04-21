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    首頁 > 生活

    台中東勢區游泳池整建惹民怨 運動局：將趕在暑假前開放

    2026/04/21 09:00 記者歐素美／台中報導
    東勢區公所公告東勢區游泳池，關閉整建，今年8月底才完工，引發民怨。（民眾提供）

    東勢區公所公告東勢區游泳池，關閉整建，今年8月底才完工，引發民怨。（民眾提供）

    民眾向本報投訴，質疑台中市東勢區游泳池竟然在夏季進行工程不開放，市政府管理嚴重失職；東勢區長翁培真表示，東勢游泳池因漏電，於去年9月初關閉，運動局發包原訂今年4月整建、8月底完工，經市議員吳振嘉協調，運動局允諾將於6月完工，7月1日開放民眾使用；運動局表示，會趕在暑假前完工開放。

    東勢區游泳池於每年5月至9月開放民眾使用，去年9月初，東勢游泳池突關閉禁止民眾使用，民眾原本期待今年5月開放，結果東勢區公所於本月14日發出公告表示，區公所代管東勢區游泳池，因台中市運動局辦理電力系統更新工程，預計今年8月底完竣，因此今年開放民眾使用的日期將延後，開放日期將另行公告。

    民眾不滿表示，東勢區游泳池正常開放時間為每年5月至9月底，市政府不在休池期間修繕，到了開放期間才來進行工程？工程完工後都快過了開放時間，「請問市政府是在哈囉」？

    東勢區長翁培真表示，東勢區游泳池因出現漏電問題，基於民眾安全，於去年9月初關閉，因經費問題，運動局於今年發包整建，原訂8月底完工，開放日期另行公告，因市議員吳振嘉關切協調，運動局允諾趕在6月完工，7月1日開放；運動局長游志祥則表示，東勢區游泳池將趕在今年暑假前整建完工，開放民眾使用。

    東勢區游泳池關閉整修。（東勢區公所提供）

    東勢區游泳池關閉整修。（東勢區公所提供）

    東勢區游泳池。（東勢區公所提供）

    東勢區游泳池。（東勢區公所提供）

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