解鎖高雄果嶺自然公園 觀光局推新玩法

果嶺自然公園面積廣達70公頃。（記者葛祐豪攝）

解鎖高雄果嶺自然公園，觀光局將於4月25、26日及5月1至3日連續兩週假日，舉辦「找一片綠心-春日野餐趣」，帶著民眾找出新玩法！

果嶺自然公園自去年10月轉型開放，是全台首座由高爾夫球場再生的生態自然公園，擁有廣達70公頃的遼闊草地及7.2公里步道，串聯草原、林帶與水塘，並有多種鳥類棲息，成為市民共享的綠意秘境。

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高雄市觀光局長高閔琳表示，「找一片綠心-春日野餐趣」將於4月25、26日及5月1至3日連續兩週假日、上午10點至下午6點半，在果嶺自然公園熱鬧展開，結合「紅咚咚」裝置藝術、OB泡泡體驗區、草地市集、親子互動街藝表演及手作工作坊，打造大型城市草地派對，邀請市民與旅客走進高雄後花園。

高閔琳強調，活動期間，民眾可自備野餐墊，享受專屬風格的野餐時光；並精選15攤質感市集品牌，集結創意輕食、消暑飲品及文創手作，讓野餐不只是用餐，更是一場生活美學的展現。

觀光局說明，為增添視覺亮點，特別於第1、9、10號球道設置大型紅球裝置藝術「紅咚咚」，預計成為最新熱門打卡景點；10號球道則規劃OB泡泡體驗區，讓大小朋友穿上泡泡裝，在草地上盡情翻滾、釋放壓力；下午則安排魔術、氣球、雜耍及說故事等精彩街藝演出，其中5月1日由王立言帶來連假限定的繪本說唱《史派德的彩色世界》；5月1日至3日連假還有受小朋友喜愛的「高雄熊快閃見面會」。

活動期間每天推出不同主題的親子手作工作坊，包含飛機紙板創作、微景觀盆栽、苔球植栽、多肉組盆及皮革刻印等多元課程，名額有限，歡迎上網報名（飛機紙板、微景觀盆栽）。

OB泡泡體驗區（示意圖）。（圖由觀光局提供）

紅咚咚裝置藝術（示意圖）。（圖由觀光局提供）

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