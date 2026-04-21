苗栗1423名考生迎戰統測！4/25、26試場「開冷氣」

115學年度科技校院四年制與專科學校二年制統一入學測驗，將於4月25、26日舉行，苗栗考區承辦單位為國立聯合大學。（資料照）

115學年度科技校院四年制與專科學校二年制統一入學測驗，將於4月25、26日舉行；苗栗考區承辦單位為國立聯合大學，考場設置於國立聯合大學及國立苗栗高中，共計1423位考生。25日上午8點，考生可提早抵達考場入口處查看試場位置，但不開放進入試場。

國立聯合大學設置20間試場、含3間特殊考場，國立苗栗高中則設置25間試場。配合教育部政策，將繼續實施試場全面開放冷氣服務，若考試進行當中臨時發生冷氣無法使用，將開啟門窗或風扇，繼續考試，考生不得要求更換試場、加分或延長考試時間等；已完成申請「非冷氣試場」應試之考生，不得以任何理由變更試場。

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苗栗縣政府教育處提醒考生，進試場入座前，請先關閉鬧鈴，將手機完全關機，連同隨身物品放臨時置物區，並確保不會發出聲響。考試地點等相關資訊於25日公告於財團法人技專校院入學測驗中心基金會網站（https://www.tcte.edu.tw），服務專線電話05-5379000轉300、600。

115學年度科技校院四年制與專科學校二年制統一入學測驗，將於4月25、26日舉行。（圖由苗栗縣政府教育處提供）

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