為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    苗栗1423名考生迎戰統測！4/25、26試場「開冷氣」

    2026/04/21 08:28 記者彭健禮／苗栗報導
    115學年度科技校院四年制與專科學校二年制統一入學測驗，將於4月25、26日舉行，苗栗考區承辦單位為國立聯合大學。（資料照）

    115學年度科技校院四年制與專科學校二年制統一入學測驗，將於4月25、26日舉行，苗栗考區承辦單位為國立聯合大學。（資料照）

    115學年度科技校院四年制與專科學校二年制統一入學測驗，將於4月25、26日舉行；苗栗考區承辦單位為國立聯合大學，考場設置於國立聯合大學及國立苗栗高中，共計1423位考生。25日上午8點，考生可提早抵達考場入口處查看試場位置，但不開放進入試場。

    國立聯合大學設置20間試場、含3間特殊考場，國立苗栗高中則設置25間試場。配合教育部政策，將繼續實施試場全面開放冷氣服務，若考試進行當中臨時發生冷氣無法使用，將開啟門窗或風扇，繼續考試，考生不得要求更換試場、加分或延長考試時間等；已完成申請「非冷氣試場」應試之考生，不得以任何理由變更試場。

    苗栗縣政府教育處提醒考生，進試場入座前，請先關閉鬧鈴，將手機完全關機，連同隨身物品放臨時置物區，並確保不會發出聲響。考試地點等相關資訊於25日公告於財團法人技專校院入學測驗中心基金會網站（https://www.tcte.edu.tw），服務專線電話05-5379000轉300、600。

    115學年度科技校院四年制與專科學校二年制統一入學測驗，將於4月25、26日舉行。（圖由苗栗縣政府教育處提供）

    115學年度科技校院四年制與專科學校二年制統一入學測驗，將於4月25、26日舉行。（圖由苗栗縣政府教育處提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播