風扇定頻改變頻+調速 智能蛋雞舍年節電2.4萬度

蛋雞舍改建變頻負壓風扇後，可降低平均用電量。（畜試所提供）

因應炎熱高溫，以及防疫需求，農業部畜產試驗所開發「智能節電模式」技術，將定頻風扇更換為變頻負壓風扇，並導入智能調速系統，可降低用電量；根據試驗，單一蛋雞舍每年節電逾2.4萬度，減少近12噸的碳排放，同時產蛋性能也維持穩定，正全力推廣。

傳統密閉式負壓雞舍需長時間使用風扇，導致用電成本大幅提高，畜試所指出，試驗結果，定頻負壓風扇每年用電量與碳排放量分別為9萬3312度及4萬6189kg CO2e，更換為變頻負壓風扇後，每年用電量降至6萬9120度，碳排放量減少至3萬4214kg CO2e，節省了2萬4192度電，換算二氧化碳排放量減少1萬1975公斤，將近12公噸。

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畜試所說，不僅有節能效益，業者最關心的產蛋性能表現也同樣優異，在智能節電模式下，23至55週齡的海蘭蛋雞，平均每天產蛋率維持在80%，平均蛋重達59.2公克。

畜試所指出，透過智能監控主機將環境資訊傳送至手機，監控蛋雞舍狀態並啟動變頻風扇支數與速度，精準控制風扇轉速，讓生產者能兼顧雞舍環境舒適度，以及能源管理效率。

畜試所強調，在極端氣候嚴峻挑戰下，智能節電模式符合國家ESG，以及淨零轉型政策，更可實質強化產業對氣候風險的韌性，並減輕能源成本負擔，是畜牧業邁向淨零碳排提供實質助力，成為農民節省成本，兼顧產量的利器，協助逐步轉型為綠色永續的智慧產業。

手機監控蛋雞舍狀態，並可啟動變頻風扇支數與速度。（畜試所提供）

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