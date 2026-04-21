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    首頁 > 生活

    5/1新增禁養動物 未登記最高罰25萬

    2026/04/21 08:27 記者黃明堂／台東報導
    農業部新增禁止國人飼養浣熊、河口鱷、蝮蛇科及蝙蝠蛇科等具高度危險動物，自5月1日生效。（台東縣府提供）

    農業部新增禁止國人飼養浣熊、河口鱷、蝮蛇科及蝙蝠蛇科等具高度危險動物，自5月1日生效。（台東縣府提供）

    農業部近日正式公告修正「指定禁止飼養輸入或輸出之動物」名單，新增禁止國人飼養浣熊、河口鱷、蝮蛇科及蝙蝠蛇科（眼鏡蛇科）等具高度危險動物，自5月1日生效。台東縣動物防疫所指出，公告生效前民眾已有飼養前述禁養動物，應自即日起至116年4月30日前辦理登記備查，經審核許可得繼續飼養，請至「禁養動物登記系統」辦理登記，違者最高開罰25萬元，並沒入動物。

    台東縣動物防疫所提醒，修法上路後限制繁殖與買賣，若民眾在公告前已飼養，務必於期限內辦理登記，維護台東生態平衡與公共安全。這項政策不是要強行拆散飼主與寵物，而是建立明確列管制度，愛牠就給牠合法身分，透過登記程序讓數量動態資訊透明，遏止隨意棄養，造成生態浩劫。

    動物防疫所長陳佳欣說明，農業部公告修正「指定禁止飼養輸入或輸出之動物」名單在預防具攻擊性或劇毒之動物對民眾安全及本土生態造成威脅，強調除特定學術或經濟用途外，自5月1日法規生效後，除非經主管機關許可，一般家庭屆時將不得新增飼養這些物種，違法將面臨新5萬元以上、25萬元以下罰鍰，並沒入動物。

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