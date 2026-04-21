高雄12區超商垃圾隨袋徵收 環保局：資源回收量增4.06％

高雄12區超商垃圾隨袋徵收後，資源回收量增4.06%。（記者王榮祥攝）

高雄12個行政區連鎖超商試辦垃圾費回袋徵收後，資源回收量比過往增加4.06%，環保局指出，現階段仍以12區超商試辦，後續視情況評估是否擴增區域。

環保局說明，前年曾在3處行政區的連鎖超商試辦垃圾費隨袋徵收，粗估減量2.88%，去年12月1日起擴大到12區連鎖超商試辦垃圾費隨袋徵收，共8百多家超商參與，兩種容量垃圾袋分別為75公升每包10個278元、120公升每包5個222元，由超商總部統一購買，再配發超商。

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環保局觀察去年12月至今年1月，12區超商試辦隨袋徵收後，單店超商資源回收月平均量，由實施前5.41公斤增至5.63公斤，增幅約4.06%。

環保局指出，現階段仍先以12行區超商為主，會視後續執行成效、評估是否擴大其他行政區超商加入試辦；行政區全面試辦部分，在未與市民充分政策溝通建立共識前，仍以強化宣導與加強分類為主，提升民眾垃圾分類減量觀念。

此外，市長陳其邁日前參與環保日活動時，親自示範「自動資源回收機」操作，強調只要投入五個塑膠空瓶，就能獲一卡通加值1元；目前全市有27個行政區建置共190台，每年可回收超過四百萬支寶特瓶。

環保局另於7處示範市場及夜市設置二手袋循環箱共12座，每年約可減少使用191萬個塑膠袋，減量率達14%。

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