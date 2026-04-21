雲林「清溪川」最後一哩路 水岸步道、鐵道公園年底完工

雲林溪下游正心二路段水岸步道改造，預計年底完工。（記者黃淑莉攝）

雲林溪貫穿斗六市，在中央、縣府攜手斥資逾11億元，掀蓋、污水截流淨化及景觀工程，不僅水變乾淨、生態回來了，更成為休憩、觀光景點，雲林縣府再自籌3億元把上中下游周邊破碎土地整合啟動空間活化計畫，其中最後一哩路下游工程將打造2段水岸步道、鐵道主題公園，預計今年底完工。

整治後的雲林溪長約2.8公里，縣府水利處長許宏博表示，監測發現雲林溪生態豐富，溪域植物有170多種，鳥類有40多種，成為斗六市民的休憩、運動場所，周邊空間環境活化整合計畫是把兩岸未妥善利用的公私土地規劃再利用，讓雲林溪成為一條共同呼吸的景觀河廊，總經費3億元。

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許宏博說，上、中游工程約1.7億元，已在施工中，打造水濱療癒花園暨生態教育園區、警察宿舍聚落活化、行政歷史文化園區及行啟用老屋活化；下游工程1.3億元，亮點有圖南宿舍水岸步道串聯、鐵道公園玉鳳宮周邊景觀整合、正心二路水岸步道、水資源中心休憩空間等。

其中「鐵道主題公園」將整合鐵道周邊空間形塑整體入口意象，並友善銜接斗六車站環境，空間結合過山車意象的攀爬冒險場域、環境教育機能及融合猜火車遊戲的休憩月台，形成特殊的鐵道休憩體驗。

雲林縣長張麗善說，雲林溪下游空間活化共計4標案有7個工區，預計今年12月底前陸續完工，啟用後雲林溪將成為雲林最美的一條河流，讓整個斗六市亮起來，帶動斗六市的發展。

雲林溪下游正心二路水岸步道景觀改造，年底前完工。（記者黃淑莉攝）

斗六雲林溪上中下游周邊破碎土地整合空間活化計畫，其中最後一哩路下游工程動工，將打造2段水岸步道、鐵道主題公園。（記者黃淑莉攝）

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