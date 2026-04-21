明起春雨鋒面來襲！氣象專家曝天氣不穩「局部恐有大雨發生」2026/04/21 06:34 即時新聞／綜合報導
氣象專家林得恩指出，春雨鋒面明天起接近台灣，各地天氣轉趨不穩定。（圖擷自林老師氣象站臉書）
中央氣象署預報，今天（21日）早晚天氣稍涼，日夜溫差大；東部、東南部及恆春半島有局部短暫陣雨，清晨並有局部較大雨勢發生的機率。國立臺灣大學大氣科學博士林得恩指出，春雨鋒面明天（22日）起接近台灣，各地天氣轉趨不穩定，降雨機會增大、氣溫下降，週四（23日）至週五（24日）更有局部較大雨勢發生的機率。
林得恩今天在臉書粉專「林老師氣象站」發布貼文稱，週三（22日）晚起，受春雨鋒面逐漸接近影響，各地雲量增多，天氣轉趨不穩定，降雨機會增大。
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林得恩說，週四至週五受鋒面逐漸通過及東北季風增強影響，各地氣溫逐漸下降；中部以北地區轉為有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，南部地區及東半部地區亦轉為有局部短暫陣雨或雷雨。
林得恩表示，週六（25日）則受東北季風及華南雲雨區東移影響，各地氣溫較涼；中南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，北部及東半部地區則有局部短暫陣雨。外出活動建議攜帶雨具備用。