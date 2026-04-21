南部高溫上看36度、各地日夜溫差大 週四起變天降溫

今日白天東半部高溫約26至29度，西半部普遍可達29至32度，南部內陸近山區有局部地區可能出現36度以上高溫。（資料照）

中央氣象署指出，今（21日）水氣稍增加，花東地區及恆春半島有局部短暫陣雨，清晨之前有局部較大雨勢，今早4點5分針對台東縣發布大雨特報。基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區也有零星短暫陣雨發生的機會，其他地區為多雲到晴，中午過後嘉義以南地區及其他山區有局部短暫陣雨。

氣溫方面，白天東半部高溫約26至29度，西半部普遍可達29至32度，南部內陸近山區有局部地區可能出現36度以上高溫，民眾外出活動請注意防曬並多補充水分，各地早晚低溫約21至24度，日夜溫差較大。

請繼續往下閱讀...

空氣品質部分，北部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，雲嘉南及高屏短時間可能達橘色提醒等級；竹苗及中部空品區為「橘色提醒」等級。

週三（22日）環境轉為偏東南到南風，各地大多為晴到多雲，僅台東地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後中部以北、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫陣雨。高溫預測西半部31至33度，東半部28至30度，澎湖29度，金門26度，馬祖22度；低溫方面，北部、宜蘭及花蓮20至22度，中南部及台東22至23度，澎湖23度，金門19至20度，馬祖17度。

週四（23日）至週五（24日）鋒面逐漸通過及東北季風增強，各地氣溫逐漸下降；中部以北地區轉為有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，南部地區及東半部地區亦轉為有局部短暫陣雨或雷雨。

週六（25日）東北季風及華南雲雨區東移影響，各地天氣較涼；中南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有機會發生局部較大雨勢，北部及東半部地區有局部短暫陣雨。

國際都市天氣：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 24 ~ 29 25 ~ 32 27 ~ 33 24 ~ 30

今日各地天氣概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法