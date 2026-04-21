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    首頁 > 生活

    青春美展登場 南台15校新銳藝術同台齊放光芒

    2026/04/21 00:28 記者蘇福男／高雄報導
    《2026青春美展》今年計有南台灣15所大學院校及高中美術科班學子共襄盛舉。（高市文化中心提供）

    《2026青春美展》今年計有南台灣15所大學院校及高中美術科班學子共襄盛舉。（高市文化中心提供）

    《2026青春美展》今年計有南台灣15所大學院校及高中美術科班學子共襄盛舉，即日起至6月9日在高市文化中心盛大展出。

    《青春美展》於2010年開展，每年畢業季高市文化局主動釋出文化中心核心展館，讓即將踏入社會的藝術新鮮人能擁有正式策展的歷練，透過與校園的緊密協作，文化局將藝文場域轉化為支持青年創作的強大後盾，讓學子在作品論述與空間佈置實務中，累積難能可貴的專業經驗，也讓高雄成為國內培育新銳藝術家的重要搖籃。

    今年參展作品內容豐富多元，從古典細膩的水墨、西畫，到充滿科技感的數位影像與立體複合媒材，盡展學子們驚人的創作能量，學生作品不再侷限於校園圍牆內的習作，更多了對社會議題的關懷、對自我內心的挖掘，以及對未來科技與藝術融合的深刻辯證。

    高雄師範大學藝術學院院長陳立民提醒學子，AI只是工具，未來畢業踏出校門，要競爭的對手是人，因此要善用AI，但絕對不能被AI所取代；南華大學視覺藝術與設計學系副主任許源進表示，現代科技進步，同學創作時可獲得許多協助，但最後還是要回歸作品本身，期許年輕藝術家能在文化、藝術、設計三方面發光、發亮。

    《青春美展》讓學子在作品論述與空間佈置實務中，累積難能可貴的專業經驗。（高市文化中心提供）

    《青春美展》讓學子在作品論述與空間佈置實務中，累積難能可貴的專業經驗。（高市文化中心提供）

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