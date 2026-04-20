高雄投入25.2億推20項工程 改善排水瓶頸

水利局完成典寶溪護岸加高工程。（記者陳文嬋攝）

高雄市今年將投入25.2億元，針對後勁溪、土庫排水、典寶溪等三大流域及市區排水，推動20項防洪治理等工程，改善易淹水區排水瓶頸，提升城市防洪韌性。

水利局為強化市區排水效能，推動6項排水改善工程，包括仁武區新庄路、大樹區G幹線等雨水下水道改善工程，愛河中都舊部落低窪區域淹水改善、茄萣區茄萣大排感潮積淹水改善，並新建林園區龔厝里雨水下水道系統。

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水利局說，其中仁武、茄萣、大樹及林園等工程，今年陸續辦理設計、招商、施工，預計明、後年分階段完工，提升地方排水能力，降低低窪地區積淹水風險。

水利局也針對典寶溪、土庫排水、後勁溪等三大流域，推動14項防洪治理工程，其中岡山區嘉興里周邊經常淹水，水利局斥資3590萬元，於岡山區嘉興小排水近土庫排水匯流處，增設抽水機組應急工程，目前工程已完工。

以後勁溪流域推動7項工程最多，八涳橋改建及曹公新圳堤線匯流口拓寬治理投入6.3億元最多，還有仁武橋上游左岸治理工程、枯坪埤加高工程；八涳橋擴大通洪斷面工程預計今年底完成，同步辦理台塑南亞段渠道拓寬工程，預計今年10月完成拓寬。

此外，典寶溪流域辦理6項防洪治理工程，目前完成典寶溪排水長潤橋至橋仔頭橋段、大遼排水匯流口至林頭橋段等，梓官區潭子底抽水站總經費1.32億元，預計今年5月完工；橋頭區典寶溪也將投入4390萬元，辦理橋子頭橋至筆秀排水匯流口、筆秀排水匯流口至筆秀橋等護岸加高應急工程。

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