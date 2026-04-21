桃園後湖溪生態園區變身 無敵海景、夕陽、獨木舟全包了

桃園市新屋後湖溪生態園區，讓遊客能零距離擁抱無限海景。（桃園市海資處提供）

桃園市新屋後湖溪生態園區的夕照。（桃園市海資處提供）

桃園市新屋後湖溪生態園區划船體驗4月21日正式營運。（記者李容萍攝）

由桃園市政府海岸及資源循環工程處規劃的新屋後湖溪生態園區今（21）日起正式營運，園區以自然工法重建940公尺拋石海堤，設計1比6緩坡三層塊石結構強化防護功能，使遊客能零距離擁抱無限海景。今年2至4月辦理試營運吸引許多民眾慕名前來，海資處敲5月1日至8月30日並推出夏季同歡抽獎活動。

海資處長林立昌表示，後湖溪得天獨厚，剛好位於兩側保安林間，水面平穩水質乾淨，非常適合獨木舟、輕艇及立式划槳等親水活動，現場不僅能提供租借服務，更有駐點教練現場教學，非常適合親友同遊及情侶約會，歡迎大小朋友一起來海邊走走放鬆舒壓，包括後湖溪畔的「舟日咖啡廳」營業時間調整為每週二至週日上午10時至晚上6時，每週一公休；例假日獨木舟體驗分別為上午10、11時、下午1、2、3及4時等6個時段。

林立昌表示，新屋後湖溪生態園區自今年2月19日試營運以來，已有許多民眾慕名前來，並紛紛於社群媒體分享影片，並給予最美夕陽海灘的封號，絕對是個適合夕照、觀海、聽濤的好地方。例假日期間每日逾2500人次造訪，單月平均人流更達1萬5000人次以上，並服務300餘位遊客體驗親水活動，後湖溪生態園區因整體規畫完善，已成熱門打卡聖地，並獲得Google 4.5顆星以上的高度評價。

為了慶祝園區正式對外營運舉辦夏季同歡抽獎活動，凡個人參與水域體驗或於舟日咖啡廳消費合計滿300元（可累積或單筆）以上，憑發票即可獲得抽獎券1張，活動期間每雙週將抽出戶外運動用品等相關精美禮品，以及園區限定免費體驗券及餐飲券，活動最大獎是2台iPhone 17 Pro 256GB智慧手機，將於8月最後一個週日透過官方Facebook粉絲專頁以直播方式抽出。

另外，舟日咖啡廳為響應環保，推出不使用一次性容器折抵5元優惠，如沒有自備容器也可使用店內提供的循環杯，另著手整修後湖溪順水右岸的人行步道，除提升既有步道品質，針對斷點也將有效串聯，使其形成完整連續的濱海遊憩動線，讓桃園濱海如同珍珠般在國內外發光發亮。

桃園市新屋後湖溪生態園區，設計1比6緩坡三層塊石結構強化防護功能，使遊客能零距離擁抱無限海景。（記者李容萍翻攝）

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