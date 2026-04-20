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    首頁 > 生活

    平鎮褒忠祠建廟235週年慶平安午宴 藍綠下屆市長選將都來了

    2026/04/20 23:21 記者李容萍／桃園報導
    桃園市長張善政（中）出席平鎮褒忠祠建廟235週年慶平安午宴致詞。（桃園市政府新聞處提供）

    桃園市長張善政（中）出席平鎮褒忠祠建廟235週年慶平安午宴致詞。（桃園市政府新聞處提供）

    桃園市平鎮褒忠祠義民廟今（20）日舉辦建廟235週年紀念平安午宴，邀請來自全國50餘家義民廟分廟幹部蒞會，新埔義民廟的全國各分廟理事會也移師平鎮義民廟登場，今年適逢2026九合一選舉，甫獲民進黨徵召提名參選桃園市長的前法務部次長黃世杰、國民黨尋求連任的桃園市長張善政先後分由共10位同樣要在年底拚連任的市議員陪同到場，讓這場平安午宴增添濃濃選味。

    張善政指出，平鎮義民廟為桃園客家鄉親重要信仰中心，深具歷史與文化意義，廟內交趾陶作品更出自名師陳天乞之手，極具藝術價值。市府正積極推動文化資產保存工作，盼能完整傳承這份跨越兩世紀的珍貴文化遺產，讓更多人認識桃園珍貴的客家文化資產。

    黃世杰稍早在張善政到達午宴致詞前，也向在場參加的各宮廟幹部問好與致意，並述說地方需要的建設和未來要努力方向。黃表示，作為在地客家人，會以團結保鄉衛土的客家義民精神，來照顧所有桃園市民朋友，共同為家鄉打拚。

    民政局長劉思遠表示，平鎮「褒忠祠」起源於1786年，義民軍因協助平定林爽文事件，獲乾隆皇御賜「褒忠」二字。平鎮褒忠祠於1792年由仕紳宋廷龍捐地創建，迎請新竹枋寮義民廟香火分火至此，供奉義民爺牌位及神像，為全國義民廟中最先擁有義民爺聖像的廟宇。

    平鎮褒忠祠主任委員范振修也說，本次235週年慶典隆重舉行，感謝各地宮廟與信眾共襄盛舉，同時也感謝市府團隊的支持，讓地方文化持續穩健發展。

    包括市府客家事務局長范姜泰基、中壢區長李日強、平鎮區長蕭巧如、立委呂玉玲、市議員舒翠玲、黃敬平、陳韋曄、李家興、劉曾玉春、彭俊豪、劉仁照、張曉昀、王珮毓、魏筠、平鎮褒忠祠管理人張玉燕等人均出席活動。

    甫獲民進黨徵召提名參選桃園市長的前法務部次長黃世杰（中）前往平鎮褒忠祠參香祈福。（平鎮褒忠祠提供）

    甫獲民進黨徵召提名參選桃園市長的前法務部次長黃世杰（中）前往平鎮褒忠祠參香祈福。（平鎮褒忠祠提供）

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