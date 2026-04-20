澎湖國際海上花火節試放升空 無人機開幕式才亮相

澎湖國際海上花火節試放場，以煙火為主，沒有無人機。（記者劉禹慶攝）

今年「澎湖國際海上花火節」，第1場試放場今（20）日升空，27日第2場，無人機展演要到5月4日正式開幕，才會正式升空，去年「一場爆」的慘痛經驗，讓今年更謹慎仔細，試放場由副縣長林皆興主持，現場湧入近5000人。

林皆興表示，澎湖不只是1座島嶼，而是一個正在被世界看見的國際觀光城市。在這裡，我們不只能看到璀璨的煙火，更可以看到澎湖持續向世界發光的能量與信心。花火節第24年，已從地方節慶，成長為台灣具代表性的國際觀光品牌之一。澎湖縣政府持續以「品牌化、國際化、四季化」為目標，讓澎湖的觀光，不只停留在旺季活動，而是成為全年都值得造訪的目的地。

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今年花火節正式開幕日則訂在5月4日，將一路至8月25日閉幕，總計33場煙火展演，從觀音亭主場，到望安、七美、吉貝等離島場，再到湖西、西嶼、白沙等地方場。在內容規劃上，今年持續深化「活動帶動地方」的策略，結合白沙丁香魚季、湖西風茹音樂季、西嶼西遊記等在地活動。

今年也持續推動跨界創新，首度攜手國際知名IP《七龍珠 Z》，打造「澎湖夏日花火大會」透過大型裝置藝術、主題場景 與互動體驗，讓整個澎湖成為一座沉浸式主題島嶼。4座大型的FRP，從機場迎賓的魔人普烏，到觀音亭的悟空、山水30高地的賽魯，以及跨海大橋的弗利沙，串聯馬公、白沙與西嶼，形塑完整的觀光動線與旅遊體驗。

今年澎湖國際海上花火節試放場，七龍珠現身。（記者劉禹慶攝）

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