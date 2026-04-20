電輔自行車低碳旅遊 澎湖馬公擬先行

馬公市研議，電輔自行車推動低碳旅遊。（馬公市公所提供）

鴻太科技股份有限公司董事長林伊華、副總經理張文娜及管理部協理王俊賢，今（20）日前往馬公市公所拜會市長黃健忠，就電輔自行車應用於公務通勤及低碳城市推動構想進行簡報交流。此次行程由市政委員黃俊仁協助安排，黃健忠並邀集主任秘書陳志謙及秘書蘇淑娟與會，了解規劃內容。

會中鴻太科技提出以電輔自行車，作為短程通勤替代工具的構想，並結合騎乘紀錄與數據管理，作為減碳成效盤點與後續分析基礎，同時說明平日通勤與假日彈性運用的整體規劃，期望在既有交通條件下，提供多一種移動選擇。

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林伊華表示，電輔自行車適用於中短距離移動情境，透過穩定的使用與紀錄，有助於累積實際數據，未來可依不同場域條件，逐步發展多元應用模式。市政委員黃俊仁指出，此次安排交流，主要在於促進公私部門面對面討論，讓相關構想回到實際條件進行檢視，作為市政團隊評估參考。

黃健忠表示，推動低碳城市是地方治理的重要方向之一，相關措施除減碳效益外，也需兼顧使用便利與管理可行性，並觀察其對在地服務與產業環境的實際助益。若能在既有條件下穩定推動，亦有機會逐步累積經驗，作為未來精進的參考方向。交通減碳涉及的不只是運具選擇，也包含整體使用行為與公共資源配置。市公所將就通勤距離、氣候環境及公務需求等面向審慎評估，循序檢視可行方案，在兼顧行政效率與實務運作下，探索適合馬公發展的推動模式。

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