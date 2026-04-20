桃市府推動青年數位工具人才培育計畫 攜手國際大廠打造AI人才生態圈

桃園市長張善政（中）等人主持「115年桃園市青年數位工具人才培育計畫啟動儀式」。（記者李容萍攝）

桃園市政府青年事務局今（20）日舉辦「115年桃園市青年數位工具人才培育計畫啟動儀式」，本次計畫首度與財團法人資訊工業策進會合作，邀集Microsoft、Google等國際企業重量級專業師資開設課程，規劃15大領域、75門課程，強調實務導向與產業接軌，相關資訊可至青年局官方網站查詢。

市長張善政出席啟動儀式指出，隨著人工智慧發展，技術主導權已由政府逐漸轉向企業，尤其Google與Microsoft等科技巨頭，憑藉龐大算力與資源優勢，成為AI創新核心。相較之下，學術機構受限於資源與設備，較難進行高強度研發，市府透過引進國際業界力量，補足學界落差，讓學生接軌前沿技術並強化實務能力。

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張善政提到，市府去年成立「桃園智慧產業學院」，累計吸引逾3萬人次參與，持續培育在職人才。未來將結合本次青年培育計畫，銜接校園與產業需求，透過專業講師授課與認證輔導機制，強化人工智慧與數位工具應用能力，提升未來就業競爭力，打造完整人才培育體系，逐步將桃園發展為人工智慧人才重鎮。

青年局長侯佳齡表示，桃園具備深厚科技產業基礎，面對人工智慧與數位轉型趨勢，市府整合產官學研資源，導入NVIDIA、Microsoft及Google等國際大廠認證課程，並規劃系統化培訓與考證制度，打造循環式人才生態圈。課程以「證照導向培訓」、「就業媒合」及「向下扎根」三大特色為主軸，透過系列課程結合專業證照，並將AI基礎教育延伸至高中職階段，促進人才培育與產業需求無縫接軌。報名課程連結如下：https://reurl.cc/Z2edQ6。

包括微軟首席技術長花凱龍、中原大學校長李英明、AMT亞太行銷數位轉型聯盟協會共同創辦人吳秀倫、亞洲物聯網聯盟理事長李國憲、平心資通公司執行長楊智程、昌虹新能源公司總經理蘇品瑋、金運科技公司經理朱培基、龍華科大管理學院長陳元和、壽山高中校長黃華彩、中大壢中校長劉倩伶、南亞技術學院副校長藍中賢、明新科大教務長王彥文、健行科大稽核處長許仁綜、勞動局就業服務處長陳秋媚、經濟發展局專委林文閔、中壢區長李日強、市議員舒翠玲、陳韋曄等人一同出席。

微軟首席技術長花凱龍針對AI主題進行演講。（記者李容萍攝）

桃園市長張善政（中）等人主持「115年桃園市青年數位工具人才培育計畫啟動儀式」。（記者李容萍攝）

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