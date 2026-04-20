為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    中彰大橋跨河橋梁再5個月完工通車 車程30分鐘縮短為2分鐘

    2026/04/20 20:59 記者湯世名／彰化報導
    中彰大橋跨河橋梁工程加緊趕工中，預計今年10月底竣工通車。（圖由縣府提供）

    中彰大橋跨河橋梁工程加緊趕工中，預計今年10月底竣工通車。（圖由縣府提供）

    總經費高達32億元的中彰大橋跨河橋梁工程加緊趕工中，預計今年10月底竣工通車，該工程自台中大肚南接彰化和美，全長約1690公尺，其中主橋長達1440公尺、橋寬22公尺，設有雙向4車道、2機車道及人行與自行車的共用道，未來將串聯國道1號、國道3號、台74環狀線及台61線，能有效紓解台1線大度橋和中彰大橋的壅塞情形，也能落實「中彰30分鐘生活圈」目標，往來彰化台中通行橋梁最快僅需2分鐘，大幅縮短通行時間。

    彰化縣長王惠美今天（20日）在縣府主管同仁陪同下，與台中市政府、多位議員共同前往和美鎮「臺中大肚－彰化和美跨河橋梁工程」工地，視察施工進度並聽取簡報。

    王惠美表示，本工程計畫經費約32億元，因橋梁橫跨中彰兩縣市的行政區域，經協議各負擔50％經費約16億元，縣府獲交通部公路局補助約12.17億元，縣府自籌約3.83億元。工程由台中市政府代辦，自2023年1月31日開工，預計今年10月底開放通車。

    她指出，從擔任立委時期就積極推動這項工程，工程自開工以來，進度持續超前，整體進度已近89%。和美鎮長林庚壬表示，感謝台中市政府及彰化縣政府共同打造大肚和美橋，讓交通變得更通暢快速。

    台中市政府建設局總工程司陳建權表示，預計今年10月底通車，原本大肚到和美30分鐘，未來2分鐘就可到達，地方經濟與交通日後會更加發展。

    今年10月底通車後，原本大肚到和美30分鐘，未來2分鐘就可到達。（圖由縣府提供）

    今年10月底通車後，原本大肚到和美30分鐘，未來2分鐘就可到達。（圖由縣府提供）

    彰化縣長王惠美（右）視察工程進度。（圖由縣府提供）

    彰化縣長王惠美（右）視察工程進度。（圖由縣府提供）

    王惠美（中）指出中彰大橋跨河橋梁工程預計今年10月底完工通車。（圖由縣府提供）

    王惠美（中）指出中彰大橋跨河橋梁工程預計今年10月底完工通車。（圖由縣府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播