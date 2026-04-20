中彰大橋跨河橋梁再5個月完工通車 車程30分鐘縮短為2分鐘

中彰大橋跨河橋梁工程加緊趕工中，預計今年10月底竣工通車。（圖由縣府提供）

總經費高達32億元的中彰大橋跨河橋梁工程加緊趕工中，預計今年10月底竣工通車，該工程自台中大肚南接彰化和美，全長約1690公尺，其中主橋長達1440公尺、橋寬22公尺，設有雙向4車道、2機車道及人行與自行車的共用道，未來將串聯國道1號、國道3號、台74環狀線及台61線，能有效紓解台1線大度橋和中彰大橋的壅塞情形，也能落實「中彰30分鐘生活圈」目標，往來彰化台中通行橋梁最快僅需2分鐘，大幅縮短通行時間。

彰化縣長王惠美今天（20日）在縣府主管同仁陪同下，與台中市政府、多位議員共同前往和美鎮「臺中大肚－彰化和美跨河橋梁工程」工地，視察施工進度並聽取簡報。

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王惠美表示，本工程計畫經費約32億元，因橋梁橫跨中彰兩縣市的行政區域，經協議各負擔50％經費約16億元，縣府獲交通部公路局補助約12.17億元，縣府自籌約3.83億元。工程由台中市政府代辦，自2023年1月31日開工，預計今年10月底開放通車。

她指出，從擔任立委時期就積極推動這項工程，工程自開工以來，進度持續超前，整體進度已近89%。和美鎮長林庚壬表示，感謝台中市政府及彰化縣政府共同打造大肚和美橋，讓交通變得更通暢快速。

台中市政府建設局總工程司陳建權表示，預計今年10月底通車，原本大肚到和美30分鐘，未來2分鐘就可到達，地方經濟與交通日後會更加發展。

今年10月底通車後，原本大肚到和美30分鐘，未來2分鐘就可到達。（圖由縣府提供）

彰化縣長王惠美（右）視察工程進度。（圖由縣府提供）

王惠美（中）指出中彰大橋跨河橋梁工程預計今年10月底完工通車。（圖由縣府提供）

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