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    配合高捷自來水管線遷改 鳥松、鳳山、仁武7515戶4/22停水減壓

    2026/04/20 20:19 記者陳文嬋／高雄報導
    水公司配合高雄捷運黃線4月22日自來水管線遷改停水，影響3區7515戶用水。（記者陳文嬋攝）

    水公司配合高雄捷運黃線4月22日自來水管線遷改停水，影響3區7515戶用水。（記者陳文嬋攝）

    水公司配合高雄捷運黃線Y3站自來水管線800mm等遷改工程，鳥松區多里將於4月22日上午9時至晚間21時停水12小時，另鳳山、仁武、鳥松等3區多里水壓降低，總計影響7515戶用水，提醒民眾留意。

    水公司表示，停水地區為鳥松區4750戶，包括公園路、大仁北路、大仁南路、大仁東路、大埤路、大智路、山明街、山水路、忠仁路、忠信街、忠孝路、忠義路、忠誠路、文前路、文海街、明湖路、松竹街、松竹西街、澄湖路、濱湖東路、濱湖路、環湖路、竹安街、長庚路、長青街、鳥松路。

    此外，鳳山、仁武、鳥松3區2765戶水壓降低，包括鳳山區八德路二段、文湖街、文澄街、文藝街、經武路、鳳松路；仁武區仁慈一街、仁慈七街、仁慈三街、仁慈二街、仁慈五街、仁慈八街、仁慈六街、仁慈四街、仁慈路、慈安街、慈育街、慈英街、新生路、澄新一街、澄新七街、澄新三街、澄新九街、澄新二街、澄新五街、澄新八街、澄新六街、澄新十一街、澄新十街、澄新四街、澄新街。

    還有鳥松區仁慈路、公園路、夢裡路、大仁北路、慈育街、澄新一街、澄新三街、澄新二街、澄新五街、澄新四街、澄新街、瑯環一街、瑯環三街、瑯環二街、立昌街、立群街、育善一街、育德一街、育成一街、育成三街、育成二街、育英街、長青街。

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