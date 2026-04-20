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    首頁 > 生活

    屏東縣中低收老人 假牙補助最高4.4萬

    2026/04/20 19:59 記者葉永騫／屏東報導
    屏東縣115年中低收入老人裝置假牙開始受理。（屏東縣政府提供）

    屏東縣115年中低收入老人裝置假牙開始受理。（屏東縣政府提供）

    屏東縣「中低收入老人補助裝置假牙」開始受理了，年滿65歲、原住民55歲，符合資格的縣民可以申請，最高補助4萬4千元。

    縣府衛生局表示，為照顧長者口腔健康，屏東縣自籌經費執行，設籍屏東縣年滿65歲以上或55歲以上原住民，因缺牙影響咀嚼功能，經醫師評估需裝置活動假牙者及固定式假牙者，均可持身分證明文件（含低收入戶、中低收入老人生活津貼、身心障礙者生活補助費等證明）前往本縣45家合約醫療院所及7家醫療站進行篩檢。

    經審核通過者，即可至原篩檢醫療院所裝置假牙，有關活動假牙依全口缺牙、部分缺牙及固定式假牙不同態樣，補助金額從4仟4佰元至4萬4仟元不等；另有活動假牙維修，每年皆可申請最高補助金額6600元。

    衛生局說，透過裝置假牙補助不僅能有效改善長者進食困難問題，也有助於預防因營養不良衍生之慢性疾病，進一步提升長者整體健康與生活品質，呼籲長者及家屬重視口腔保健，定期接受牙科檢查與治療。相關訊息可洽衛生局查詢（08-7370002轉131-134）。

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