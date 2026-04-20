「嘉市好店」前進新加坡 首站拜訪昇菘超市

嘉副市長陳永豐（右）代表與昇菘超市董事長林佑龍（中）帶領團隊交流。 （嘉市政府提供）

「2026年新加坡國際食品展」將於明（21）天起一連4天登場，嘉義市政府攜手10家「嘉市好店」業者今（20）天啟程前往參展，甫落地首站便拜訪新加坡主要超市通路之一的新加坡昇菘超市公司，希望將優質嘉市產品拓展至國際市場。

由於市長黃敏惠昨深夜臨時決定由北部返回嘉市關切大雅路二段某巷弄一間透天厝火警3死事件，因此延後出訪新加坡行程，今天落地首站由副市長陳永豐代表與昇菘超市林佑龍董事長帶領團隊交流。

請繼續往下閱讀...

陳永豐表示，嘉市參與東京食品展3年，成功推動嘉市好店業者產品上架東京、名古屋；新加坡食品展作為第2個拓展的重要據點，期待透過昇菘超市成熟且完整的通路體系，讓優質的嘉市產品能夠逐步拓展至東南亞市場。

林佑龍說，昇菘集團在新加坡深耕邁入第41年，設有87家分店，另正規劃興建一座全新的物流中心，將進一步提升整體營運與配送能力，非常期待與嘉市的優質業者建立更緊密且長遠的合作關係。

10家「嘉市好店」業者，有「湯城鵝行」推出以創新方式將台灣紅蔥頭與鵝油混搭的傳統美食文化「金蔥鵝油」、「義興嘉釀」以古法陶甕釀製，歷經365天的日曝發酵熬成的醬油、「三光米」推出北迴歸線暖陽孕育的「台農82號幸福嘉義米」，這三樣產品的搭配出獨嘉的雞肉飯風味。

此外，還有「錦龍醬油」100％純黑豆釀造的黑豆蔭油和蔭油膏及招牌辣椒醬、「薯職人」地瓜酥、蜜地瓜、地瓜米球等特色產品、「皇鶴蜂蜜」依不同的蜜源研發8種不同風味的伴手禮等。

嘉市10家「嘉市好店」業者展示優質商品。（嘉市政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法