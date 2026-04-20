台東縣府想蓋度假村！知本「捷地爾」又陷火海

知本捷地爾再度陷入火海。（民眾提供）

警義消一再到場滅火。（民眾提供）

知本捷地爾再度陷入火海。（民眾提供）

前不久才發生大火的知本濕地及其附近林地，當地人稱該處為「捷地爾」，今天晚上又突然燒起來，熊熊大火連太麻里都看得到火光，燃燒面積超過三公頃。由於當地沒有水源，即使消防車攜帶用水已徹底用完，火勢仍持續擴大，目前台東縣消防局又加派人車，趕緊滅火。

上回燒毀60公頃 這回打破「2年魔咒」

不僅是在台東市區的陸橋大多能看到火光，連台東縣府的即時影像網站也能從太麻里鄉華源山頂看到清晰火光，這是繼今年2月26日大火後再度燃起大火，只是原本都是「固定」每2年一燒，諷刺的是，這次打破「2年魔咒」卻是隔了2個月，已非2年，上次燃燒面積在事後推估應為60餘公頃，許多珍貴鳥類大多半夜逃離，這也造成3月初的生態調查保育鳥數量大減。

日前縣府發稿宣稱在濕地北側施作射馬干大排可同時兼固濕地與一旁農民種作，但從結果來看卻是水源流不進，仍需另設他法，只是，這一整片地區為東北側靠海濕地，與其他地區的雜樹林，前者無水難有濕地生態，後者常常起火，卻是數年來皆抓不到縱火者。近來縣府有意找來開發商在此規劃高爾夫球場、度假村；環團人士冷答:「陷入這種死循環，這根本是有心摧毀當地生態」。

警義消一再到場滅火。（民眾提供）

知本捷地爾再度陷入火海。（民眾提供）

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