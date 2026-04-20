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    首頁 > 生活

    從災後安置到在地長照 桃源樂樂段社區式長照機構今啟用

    2026/04/20 20:43 記者蘇福男／高雄報導
    樂樂段社區長照機構為「小規模多機能」類型，可服務30位日間照顧長輩。（高市衛生局提供）

    樂樂段社區長照機構為「小規模多機能」類型，可服務30位日間照顧長輩。（高市衛生局提供）

    莫拉克八八風災後安置高雄桃源勤和部落居民的永久屋基地，轉型變身為社區式長照機構，今（20）日熱鬧開幕，可提供在地失能、失智長輩專業照顧服務。

    桃源與六龜區地理偏遠、交通不便，長照機構選址不易，高市府自2022年起多次召開跨局處會議，積極盤點閒置或低密度使用空間，最後選定曾作為莫拉克八八風災後安置勤和部落居民的樂樂段活動中心，由中央、地方政府投入897萬元經費，轉型活化為「桃源區樂樂段社區式長照機構」。

    高市衛生局表示，樂樂段社區長照機構為「小規模多機能」類型，可服務30位日間照顧長輩，並有2張臨時夜宿床位，提供家屬喘息空間，因位處桃源、六龜區交界處，可同時服務2區，有效擴大服務覆蓋率，機構也提供長輩接送服務，克服交通限制，同時強化在地經營，優先聘用具原住民身分的照顧服務員。

    衛生局表示，面對高齡化趨勢，市府配合中央政策，持續與民間單位協力於全市91個學區佈建日照中心，目前已設置160家，分布於80個學區，布建率達87.9%，剩餘11個學區亦已籌設或規劃中。

    高雄桃源區樂樂段活動中心轉型活化為「社區式長照機構」，今日熱鬧舉行開幕活動。（高市衛生局提供）

    高雄桃源區樂樂段活動中心轉型活化為「社區式長照機構」，今日熱鬧舉行開幕活動。（高市衛生局提供）

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