台中市立美術館5月19日起 特展要收費、一般展及公共空間免費

台中市議員李天生擔憂市立美術館一旦收費，人潮恐會減少。（記者蘇金鳳攝）

綠美圖已開幕3個月，目前免費入場後，市議員李天生今天在市議會表示，文化局將於5月16日針對市立美術館開始收門票，外界都以為綠美圖都要收費，他擔心一旦收費將造成參觀人數減少，要求文化局要有配套；文化局長陳佳君表示，綠美圖的市立圖書館不用收費，市立美術館只有特展會場才有收費，一般展及公共空間並不收費。

市議員李天生表示，台中市公立場館收費，這種做法前所未有，是否會造成參觀人潮減少？如果有人申請展出，是否要收費？票價收入如何處理？他並認為，其他各地美術館都收費，如果台中不收費反而會是一項特色。

請繼續往下閱讀...

他並舉例，新北市美術館去年4月25日開幕時，吸引高達21萬人入場參觀，7月1日開始實施收費，結果開幕不到1年，到12月人潮直接銳減到3.5萬人，希望文化局引以為鑑，不要重蹈覆轍，他也質疑收費相關規則並未送市議會審查。

文化局長陳佳君表示，基於使用者付費原則，將針對特展進行收費，其他進場及公共空間並不收費，並依規定送議會備查；至於有人申請展出，將送審議委員會審查通過，如果是申請展而非特展，將不會收費，票價收入繳交公庫，今年編列門票收入約1千多萬元，此外，各地場館開幕時都會吸引人潮，事後人數出現不等波動，是常態現象。

文化局表示，只會針對特展收費，首展是「熱暑人」，5月15至17日免費入場，19日開始收費，一般票價100元，台中市民及兒童、樂齡收50元優惠。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法