亞太國際棒球場經營 南市議員籲球團落實企業社會責任

亞太國際棒球場經營，南市議員呼籲球團落實企業社會責任。（台南市政府提供）

為了提升亞太國際棒球訓練中心整體營運效率，台南市議會今日由市府體育局提出專案報告，全面檢討現況並提出改善時程，市長黃偉哲率相關局處列席備詢。多位議員建議並呼籲球團落實企業社會責任。

針對亞太棒球場賽事噪音衝擊居民生活，環保局表示，已積極介入監測，且體育局嚴格規範晚間10時後停止電子應援，並針對設備加裝消音箱。市府指出，法規標準僅是環境檢測的最低底線，居住品質的維護不應單向仰賴公部門稽查。

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市府呼籲球團在享受商機與票房的同時，更應展現企業社會責任，有義務將周邊居住安寧納入營運治理核心，而非僅以商業數據作為談判籌碼；唯有球團主動落實具體噪音防制與敦親睦鄰方案，讓賽事熱潮與在地生活品質取得雙贏。

關於亞太國際棒球訓練中心招標爭議，議員於質詢時指出，市府早在2024年依法辦理主球場公開招標，程序透明合法，然因職業球團間「不進駐他隊主場城市」的不成文默契導致流標，此類民間潛規則不應架空公務體系的招標制度，更不應成為球團事後要求政府讓步的談判籌碼。

議員強調，統一獅與市府本質為法律保障的租賃關係，球團若欲改造場地須依法取得出租方同意，不應持續對外操弄輿論，導致依法辦事的公務人員無端遭受攻擊，將商業談判挫折轉化為對公部門的壓力，顯非在地企業應有之風範。

對此，市長黃偉哲表示，市府將堅守公有資產管理的法規程序，持續以專業、理性的態度與球團溝通，確保雙方在法治架構下達成共識。

議員也強調，事實上亞太主球場的合約中根本不存在權利金條款，何來「高額收費壓垮球團」之說？回溯台南市立棒球場近30年的合約紀錄，統一獅每年僅需繳納約200萬元低廉租金。球團長期坐享政府讓利，卻在談判僵持時利用不實資訊，將市府抹黑為營運阻礙，這不僅是惡意操弄民意，更是對台南市民知情權的公然欺騙。

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