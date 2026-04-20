台中州廳整修2期工程7月底前完工 9月開幕

多位民進黨台中市議員質疑台中州廳2期再利用暨周邊景觀改建工程，無法在開幕前完工。（記者蘇金鳳攝）

台中州廳正進行2期再利用暨周邊景觀工程修建，預計9月揭牌，遭多位民進黨議員質疑目前修復工程進度3月只有48.62%，尚未過半，是否來得及趕在開幕完工？恐怕會出現文化局員工在工地中辦公、市民在工地中看展的問題，市府應該要以員工及民眾安全為前提，不要為了搶開幕而忽略安全。

文化局長陳佳君表示，台中州廳工程進度已達52%，後續多為室內裝修工程，裝修工項目前已同步在工廠製作中，等進場安裝後，進度將再往上提升，全區工期預計今年7月底前完成，預計8月10日文化局進駐，9月15日揭牌，藝萃中流邀請展預計9月19日正式開幕。

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台中州廳再利用暨周邊景觀工程一期已於2022年完工，議員黃守達、王立任、謝志忠、張玉嬿表示，二期景觀工程截至今年3月，進度48.62%，尚未過半，其中「藝萃中流」預計9月要開幕，依計畫期程，5月起就要進行展示設計等前置作業，但目前工程進度，可能到了8、9月台中州廳仍處於工地狀態，將出現文化局員工在工地中辦公、市民在工地中看展的窘境。

他並質疑，除了工程進度，台中州廳周邊配套與整體串聯也同樣重要，如鄰近的大屯郡役所、市役所、文學館、府儒考棚，但看不出文化局有任何串聯的規劃，且停車空間明顯不夠。

議員王立任指出，「藝萃中流」展覽期程規劃中包含展示、設計及施作等前置作業，假如工期於7、8月完成，距離展期開始剩餘不到一、二個月時程，他質疑原先需耗時3個月方能完成的前置作業，能否能於1個月內完成？要市府應以市民的安全為重，不該急於速成而忽略員工及看展民眾的安全。

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